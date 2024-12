5 amuletos do Feng Shui para ter em 2025

Amuletos do Feng Shui 2025: Moedas Chinesas

Popularmente conhecidas como moedas chinesas, elas costumam aparecer unidas por uma fita vermelha a fim de ativar as energias Yang . Com isso, acredita-se que possam beneficiar financeiramente o portador, com sorte e prosperidade. Ainda segundo a sua simbologia, o formato redondo das moedas seria uma representação do Céu, enquanto o quadrado dentro delas corresponde à Terra — ambos unidos ao homem. De cor dourada e cunhadas em cinco tipos de caligrafia, elas podem apresentar kanjis com os significados de harmonia , prosperidade, virtude e felicidade. Na outra face, as escritas dinheiro, tesouro, receber, obedecer, riqueza e joias apenas fortalecem sua energia próspera e abundante. Segundo o Feng Shui, você pode utilizar as moedas em sua casa ou escritório pendurando um conjunto de sete moedas atadas com a fita vermelha na maçaneta de uma porta com o lado Yang voltado para dentro. Também é recomendado deixar algumas moedas nos locais onde você receba dinheiro. Elas são versáteis e poderosas. Vale também usar as moedinhas como chaveiro, carregar dentro da bolsa ou dentro de um envelope com aquele contrato ou dívida que há muito tempo vem te assombrando. Você pode colocar as moedas em qualquer setor da sua casa ou ambiente de trabalho para ativar a prosperidade desejada. Utilize um baguá para encontrar o posicionamento correspondente. O mais indicado é agrupar as moedas em conjuntos de três, cinco, seis, oito, nove ou dez. Nunca as amarre em grupos de quatro, pois acredita-se que o número atrai azar.