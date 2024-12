Lua Crescente em 2025: o momento de ação

Lua Crescente em 2025: ciclos e conceitos

As fases da lua 2025 Crescente são: 06 de janeiro / 05 de fevereiro /06 de março /04 de abril / 04 de maio / 03 de junho /02 de julho / 01 de agosto / 31 de agosto /29 de setembro / 29 de outubro / 28 de novembro / 27 de dezembro

Lua Crescente e a carreira

Sua saúde sob a Lua Crescente

Corpo e beleza

O amor

Calendário da Lua Crescente em 2025

Lua Data Horário Signo ???? 06/01 20:56 ? ???? 05/02 05:01 ?? ???? 06/03 13:31 ?? ???? 04/04 23:14 ?? ???? 04/05 10:51 ?? ???? 03/06 00:40 ?? ???? 02/07 16:29 ?? ???? 01/08 09:41 ?? ???? 31/08 03:24 ?? ???? 29/09 20:53 ?? ???? 29/10 13:20 ?? ???? 28/11 03:58 ?? ???? 27/12 16:09 ?

Independentemente de outros fatores astrológicos, como os signos, as fases da Lua incidem de forma muito presente em nossas vidas, auxiliando especialmente na tomada de decisões . Todos os ciclos lunares são igualmente importantes, e naaproveite para fazer um balanço das sementes que você plantou no passado. Essa é a fase lunar em que você poderá ver (ou não) se os seus esforços valeram a pena.Enquanto a Lua Nova é um período de individualismo e “incubação” de ideias, arepresenta uma fase de ação, ousadia e de lutar por todos aqueles sonhos que permeavam sua mente. A característica é válida até mesmo para aquelas pessoas que estão em busca de um sentido para a própria vida . Para encontrar tantas respostas, você precisará sustentar seus ideais e. Durante as semanas em que a Lua Crescente estiver no céu, é importante que se tome decisões firmes, se comprometa e siga o plano traçado. Você dá conta desse sonho?Uma dica muito importante para levar consigo durante essa fase da Lua é a de manter o seu foco apenas nas sementes que estiverem germinando. Tente não se focar naqueles planos que já começaram dando errado, ou que não têm tantas chances de desabrocharem. Durante a Lua Crescente, o padrão que estiver predominando, é aquele que irá progredir durante todo o ciclo lunar. Ou seja, se as coisas estiverem guinando para o sucesso, assim será; mas se estiver enfrentando muitos obstáculos, é capaz que eles aumentem com o passar dos dias. A Lua Crescente em 2025 funcionará como um período intermediário até chegar ao ápice de suas realizações. Se você planejou na fase anterior, agora é hora de ganhar velocidade. Esclareça mal-entendidos, estruture seus novos projetos, desapegue de determinadas situações e finalmente dê o pontapé inicial rumo aos seus planos de vida. Aos adeptos de feitiços e rituais , a Lua Crescente é o momento ideal para realizar alguns deles voltados para o amor, prosperidade , boa sorte, saúde (especialmente cura) e beleza. Está preparado para viver intensamente essa fase? Então confira a seguir as datas em que ocorrerá a Lua Crescente em 2025.Tempo de prosperidade e mão na massa! A Lua Crescente é um período onde ideias e planos suficientemente elaborados são executados a fim de testar sua viabilidade. Apresentando um comportamento até um tanto imprudente, você se sentirá com mais coragem para lutar pelo sucesso. Impulsionado a sair da zona de conforto , você tenderá a trabalhar duro, aumentando o ritmo para que seus desejos finalmente se tornem realidade. Obstáculos podem surgir no caminho, mas basta manter o foco e concentrar seus esforços para que se saia bem. Aquisições de alto valor, como a compra de um carro ou imóvel são beneficiadas durante esse ciclo lunar. Seu poder de comunicação também estará favorável. É um bom momento para cobrar dívidas, atrair novos clientes, pedir um aumento ou começar em um novo emprego. A partir da fase 1/4 Crescente até a chegada da Lua Cheia , você terá uma janela muito favorável para investir em projetos idealizados por si mesmo e para relacionamentos em geral, inclusive os profissionais. E não se esqueça: se deseja lançar algo, inaugurar um negócio ou obter alcance nas suas vendas ou projeções, reserve o terceiro dia antes da Lua Cheia para isso. É sucesso na certa!Durante a, a sabedoria se torna aspecto primordial — especialmente para as mulheres. Mudanças no estilo de vida, na alimentação e até mesmo antigos hábitos são. Se você tem uma cirurgia ou processo mais invasivo planejado, programe-se para a intervenção durante a Lua Crescente. Ela favorece não somente a cura, mas uma rápida cicatrização e recuperação. Problemas de imunidade ou tratamentos para elevar taxas deficientes no organismo também mostram excelentes resultados nessa fase lunar. Aprenda a escutar o seu corpo para que ritmos naturais fluam com leveza. Só assim você se permitirá descansar e recarregar da forma adequada e que realmente necessita.Dietas mais nutritivas e de ganho de peso se fortalecem durante a Lua Crescente. Se estiver na academia buscando por um aumento de massa magra, agora é a hora de suplementar e treinar com mais dedicação. Processos de transição capilar e demais tratamentos de beleza funcionam muito bem durante essa Lua. Também é um ótimo período para cortar os cabelos caso queira que eles cresçam mais rapidamente.Tudo será muito magnético e mágico durante a— alguns de vocês podem até se assustar com o quão diretos serão os acontecimentos. Solteiros terão um primeiro encontro com os pretendentes (relacionamento que pode ser muito duradouro), casados podem tentar engravidar, e um grande aprendizado na vida a dois será inevitável. Chegou um período onde ser e fazer devem andar de mãos dadas. Ao mesmo tempo em que a sua iniciativa estará aflorada, será importante estabelecer uma maior conexão com o parceiro e com suas próprias vontades. Seja qual for o seu status de relacionamento, procure descobrir como suas vidas podem se encaixar harmoniosamente uma na outra. Está com algum problema entalado na garganta? Sente, converse e abra o jogo! Mas se tudo vai muito bem, saiba que casamentos são altamente encorajados nessa época. Assim como no trabalho, o período a partir da fase 1/4 Crescente até a chegada da Lua Cheia , também é muito favorável para investir no amor. Então se você está aguardando pelo momento certo para se declarar, propor algo a mais ou ter uma conversa sincera com o parceiro, agora é a hora ideal.A seguir, confira o calendário lunar completo com todas as aparições da, contendo ainda os horários em que ela estará, de fato, no céu.

*Datas e horários consultados no site Astro Seek.

