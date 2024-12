Chegou o final do ano… e o que você fez? O mês de Dezembro é essencial para fazer um resumo do que foi o ano, desde as conquistas aos desafios. Por isso, é importante utilizar esse período como uma forma de aprendizado ao nos conectarmos com nossa essência em busca de respostas, decisões e novos caminhos para a estrada que surge logo ali no início do novo ano.

A energia introspectiva de Dezembro

O mês de Dezembro é um período que traz inúmeras reflexões. Seja por conta das cobranças externas, internas e até mesmo da sensação que estamos chegando em uma data limite, a verdade é que esse período nos convida a refletirmos o que de fato fizemos no ano que passou e o que nos aguarda assim que o calendário virar para um novo ano.

Esse momento é crucial para entendermos melhor todas as nossas escolhas. Embora, de certa forma, agitado, o mês de Dezembro nos convida a um verdadeiro balanço da jornada, já que favorece reflexões intensas sobre tudo o que foi vivido e o que, mediante a esse cenário, se desenha a partir de agora. Essa viagem interior pode ser transformadora, se aprendermos a nos desapegar do que não faz mais sentido, mas, além disso, nos livrarmos mesmo de ideias, decisões, aprendizados que até nos ajudaram, nos transformam. Porém, ficaram no passado e agora abrem espaço para um verdadeiro novo.

Benefícios de fortalecer o Eu Interior

Esses momentos de introspecção são ferramentas poderosas para o autodesenvolvimento e podem ter um impacto profundo em diversas áreas da vida, já que o período pede, naturalmente, uma energia de “colocar as coisas nos lugares”. O mês de Dezembro pode trazer muitos momentos de clareza de pensamentos, pois o ato de ficar mais reflexivo nos oferece a oportunidade de organizar as ideias e separar o essencial do supérfluo. Em um mundo cheio de distrações, essa pausa para refletir nos permite identificar prioridades e objetivos reais, reconhecer padrões de pensamento que podem estar gerando confusão ou ansiedade e desenvolver estratégias mais claras e eficientes para resolver problemas antes que um novo ciclo se inicie.

Além disso, este pode ser um momento perfeito para equilibrar as emoções, pois ao dedicarmos tempo para olhar para dentro, é possível identificar sentimentos, sensações e compreendê-los melhor. Assim, existe melhor fluidez em reconhecer emoções reprimidas que podem influenciar comportamentos, processar e liberar tensões acumuladas e cultivar empatia e autocompaixão ao aceitar as emoções como parte natural de si mesmo.

Período para fortalecer a autoestima

Ao nos permitirmos esses momentos de reflexão, é possível perceber nossa capacidade de lidar com desafios e de se conectar melhor com nossos valores. Assim, é natural olhar também para nossas qualidades e conquistas, em vez de focar apenas nos erros. Ou ainda, aprender a validar escolhas e descobrir nossa autenticidade, o que cria um senso mais profundo de propósito.

Dicas práticas para se conectar

Existem alguns métodos práticos para nos conectarmos neste período de final de ano. Por exemplo, o silêncio é um poderoso aliado nessa busca, mesmo que o mundo esteja em completo barulho e movimento. É importante reservar de 5 a 10 minutos por dia para ficar em silêncio e refletir. Outras ferramentas, como o journaling (escrita terapêutica) podem organizar pensamentos e emoções. Além disso, meditações guiadas voltadas para autoconhecimento podem ser grandes guias neste processo de reflexão e introspecção, que nos prepara, não só para o novo ano, mas para um novo momento de vida e evolução.

O que evitar nesse período?

Com seu clima de encerramento e renovação, Dezembro se mostra como um período ideal para introspecção e reconexão consigo mesmo. No entanto, para aproveitar ao máximo esse momento, é importante estar atento a comportamentos e hábitos que podem atrapalhar esse processo.

Evite comparações com os outros

Por exemplo, as redes sociais e as festividades podem amplificar a tendência de comparar sua vida com a dos outros. Isso pode gerar frustração, insegurança e desviar sua atenção de sua própria jornada. Ao invés disso, foque em seu progresso pessoal e celebre suas conquistas, por menores que pareçam.

Não procrastine reflexões

Adiar a introspecção pode levar à sensação de estar perdido ou sobrecarregado quando o ano novo chega. Por isso, dedique tempo para si mesmo, sem distrações. Crie um espaço para refletir, seja escrevendo, meditando ou conversando com alguém de confiança.

Evite excessos sociais e de consumo

Festas, compromissos sociais e excessos de comida e bebida podem deixar você desconectado de suas emoções e sinais do corpo. Sendo assim, estabeleça limites e priorize momentos de descanso e conexão com o que realmente importa.

Cuidado com críticas e autojulgamento exagerados

Fazer um balanço da vida pode facilmente se transformar em um exercício de autocobrança. Isso enfraquece sua autoestima e torna o processo mais desgastante do que produtivo. Por isso, reflita com gentileza, reconhecendo tanto os desafios quanto os aprendizados. A prática de autocompaixão é essencial nesse momento onde as emoções estão à flor da pele.

Evite planejamentos em excesso para o futuro

O foco exagerado no próximo ano pode desviar sua atenção do presente, que é onde a introspecção acontece. Permita-se viver o momento, absorver as lições do presente e usar essa base para construir planos de forma tranquila.

Alerta para distrações constantes

A correria de fim de ano, compras e obrigações podem afastar você de si mesmo. Distrações também podem ser usadas como fuga emocional. Assim, reserve períodos de silêncio e solidão para se reconectar. Desligar o celular ou reduzir o tempo online pode ajudar nesse processo.

Alerta vermelho com as expectativas

Criar metas irreais para o fim do ano pode gerar ansiedade e desmotivação. Por isso a importância de focar no que é possível e significativo, sem projetar tanto ideais. A partir do momento que estabelecemos um equilíbrio entre realidade e sonhos, saímos do campo das ideias e partimos para a ação - mas, com um passo de cada vez.