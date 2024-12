Feng Shui 2024: prepare a casa para boas energias

Feng Shui 2024 na decoração de Natal e Ano Novo

Fogo: pode ser representado por formas triangulares, estrelas e pirâmides (o próprio formato do pinheiro pode ser atrelado ao Fogo);

Terra: deixe caixas de presente quadradas e retangulares próximas à arvore. Se puder, embrulhe cada uma delas com papeis nas cores amarelo, caramelo, bege e marrom. Pedras e objetos de cerâmica também são ótimos para compor a decoração com Terra;

Água: aposte em enfeites como bolas e festões nas cores azul, prata ou transparente. Outra opção é colocar uma toalha ou tapete nas cores azul marinho ou preto sob a árvore de Natal;

Metal: utilize peças brilhantes como sinos e castiçais dourados ou prateados. Bolas e enfeites nessas cores também são bem aceitos.

Não é difícil compreender os motivos para recorrer aona sua decoração e práticas de fim de ano . Seja em sua casa ou no escritório, as energias precisam circular, se renovar, e beneficiar inúmeros aspectos de sua vida. Oé uma época muito esperada, mas a expectativa em torno dela vai muito além das comemorações: as festividades representam um período de renovações, onde um antigo ciclo se encerra para dar lugar ao novo. E o Feng Shui nos apresenta ótimas ferramentas para se preparar para um novo ciclo que se inicia e as energias trazidas por ele.Há mais de 2 mil anos, ose apoia em conhecimentos vindo de outras artes como a acupuntura, a medicina chinesa, o Tai Chi , o I Ching e conhecimentos do horóscopo chinês para traçar suas estratégias. Por meio desse conhecimento, a técnica manipula as energias de um local a fim de deixá-las em um nível ideal. Algumas cores, por exemplo, possuem vibração energética que favorece o relaxamento e a cura, então por que não aplicá-las em seu quarto ? Outras cores e talismãs podem favorecer a criatividade e concentração, o que as torna ideais para ambientes como o escritório — mas isso também deve ser combinado com a correta disposição dos móveis para permitir a boa circulação de energias. No fim, a ideia do Feng Shui é integrar tudo em um grande sistema que purifica e minimiza energias negativas, potencializando e fortalecendo vibrações positivas. A seguir, confira algumas dicas valiosas para decorar o ambiente tanto para o Natal como para a chegada do Ano Novo Os aromas de um ambiente também têm seu papel em influenciar energias — lembre-se que o Feng Shui trabalha com um pacote bem completo de ferramentas. Usar óleos essenciais , incensos e perfumes específicos ajudam a equilibrar energias e ainda deixam o ambiente muito mais agradável e convidativo. Os aromas mais utilizados são os de laranja, limão, canela e cravo. Mas é possível personalizar essa escolha para sua casa de acordo com necessidades mais específicas, no entanto é preciso levar em conta todo o conjunto do lar. Você também pode perfumar e purificar a casa utilizando flores naturais nas cores branca, amarela e vermelha, lírios da paz e dracaenas. A árvore de Natal não somente é uma decoração icônica desta época do ano, como também tem um papel muito importante quando o assunto é a harmonização energética. Essa harmonia começa pelo fato de que a forma dos pinheiros, apontados para cima, servem para estimular essa união entre céu e terra — isso atrai as bênçãos celestiais positivas para sua casa. Representando a Madeira, é importante complementar a decoração da sua árvore com os demais elementos Veja como eles podem estar presentes na sua árvore de Natal. A partir do momento em que o ciclo dos Cinco Elementos está completo, o Chi irá fluir e trazer boa sorte à toda a sua família. Evite posicionar a árvore de Natal perto da porta de entrada. Esse é um local de grande trânsito de pessoas, por isso, nunca se sabe qual tipo de energia passa por ali. Então escolha um local claro e iluminado para a montagem — de preferência, do lado oposto à porta. Seguindo a temática natalina, temos o presépio. Além do próprio Menino Jesus, o evento do nascimento tem sua própria importância dentro do Feng Shui 2024: ele possui uma energia toda especial e deve ser tratado com carinho. Um dos lugares com a melhor conexão espiritual com a proteção divina de sua casa é a área Noroeste. Essa área é considerada um lugar sagrado, e é lá que seu presépio deve ficar se assim for possível. Caso seja difícil, procure ao menos direcioná-lo para essa direção.Essa é, na verdade, uma sugestão para todo o ano, mas que se torna ainda mais importante durante o Natal e o Ano Novo. Procure manter a entrada de sua casa sempre muito bem iluminada e com alguns símbolos de boas-vindas; deixe a entrada da casa convidativa de modo que seja fácil entrar. Você deve convidar o novo ciclo e suas energias positivas a entrarem em seu lar. Para ter mais cuidado com as energias negativas que possam se aproveitar disso, coloque uma planta logo ao lado da entrada para que ela possa purificar essas energias. Ainda sobre a decoração, não deixe faltar uma guirlanda na sua porta de entrada. Simbolizando um ciclo, ela é responsável por filtrar e reciclar energias negativas. E na hora de escolher ou confeccionar a sua, abuse das cores! Quanto mais colorida, maior a concentração de boas energias . Outra boa dica no Ano Novo é abrir todas as portas e janelas da casa um pouco antes da meia noite, permitindo e convidando todas as energias positivas a entrar nela; isso também permite que as energias negativas fluam mais facilmente para o lado de fora. Acenda as luzes para facilitar esse processo.Portais para o futuro, as janelas devem ser adornadas com cuidado e sem exageros. Emoldure-as apenas com luzes brancas. No parapeito, coloque algum objeto que simbolize um desejo seu. Se deseja prosperidade , coloque um pote com moedas, por exemplo.Por falar em plantas, elas são especialmente importantes em sua decoração, não só agora, mas durante todo o ano. Para já, tente colocar algumas plantas em sua casa, nada de exageros, apenas o suficiente para que possam desempenhar seu papel. Algumas plantas com flores bem vivas e coloridas podem dar, além de tudo, um ar de renovação para o ambiente. Plantas e flores naturais são um símbolo de vida e de renascimento, da chegada de uma nova vida, o que combina muito bem com a época de Natal e Ano Novo. Dê preferência para flores na cor branca com folhas verdes para a decoração da mesa e demais pontos da casa. Quanto mais bonito o arranjo, melhor o fluxo de energia presente nele. Você também pode colocar algumas frutas sobre a mesa da sala como um símbolo de abundância e prosperidade. Algumas laranjas, uvas, romãs, castanhas ou frutas secas já podem ser o suficiente para atrair essas energias. As velas são excelentes vetores energéticos, e por isso podem ser posicionadas em seus cômodos principais como a sala de jantar, o quarto principal, a cozinha e os banheiros. A velas podem ser um grande trunfo para trabalhar as energias da casa, já que é possível ainda escolher sua vela de acordo com as cores mais adequadas para cada ambiente, favorecendo alguma energia ou compensando deficiências. Existem ainda velas aromáticas que podem ser associadas a estratégia aromática da casa, combinando ou não com as cores. O importante aqui é não reutilizar velas antigas, nem com pavio curto. Para esse Natal e Ano Novo, compre velas novas. Já com relação às luzes, prefira pisca piscas com luzes nas cores branca ou amarela para atrair bons fluídos. E atenção! Caso alguma lâmpada queime, troque-a imediatamente pois objetos queimados atraem muita negatividade. O que você deseja para 2024? Agora que os preparativos para o Feng Shui 2024 já estão encaminhados, vamos deixar algumas sugestões de decoração de acordo com o que você deseja para o próximo ano. Na área central da sua casa, abuse da decoração utilizando objetivos nas cores dourada e amarela, e/ou que tenham formas quadradas. Sutilmente, posicione alguns objetos decorativos na cor rosa por cômodos da casa onde há maior permanência de pessoas. Se preferir, você também pode selecionar alguns itens em pares para fazer essa técnica de atração. Durante os preparativos, organize os armários da sua cozinha, pois simbolizam prosperidade. Sobre a mesa de jantar, prepare uma bonita tigela ou fruteira com muitas frutas frescas. Depois dê uma olhada no baguá de sua casa e encontra o guá da Prosperidade. Ali, você deve posicionar a árvore de Natal (ou uma pequena árvore simbólica, caso a "oficial" já esteja em outro cômodo) e pendurar nela frases positivas para 2024. Espiritualidade e a força da fé são muito importantes nessa época do ano. Por isso, capriche nos símbolos religiosos e de proteção na sua casa. Tenha livros sobre o tema, mensagens positivas, orações, entoe mantras, coloque imagens de santos, anjos, deuses ou deusas, torne seu lar um templo. E lembre-se que o ano de 2024 tem como elementos principais o Metal e a Madeira, então tente manter em sua decoração amuletos, símbolos e imagens que remetam a esses elementos (como em suas cores ou formatos) ou sejam confeccionados em Metal. Antes de começar a decorar a casa para receber amigos e familiares, é muito importante cumprir esse checklist das boas energias. Veja o que diz o Feng Shui sobre a organização e limpeza prévias. Começar o ano com um pouco de dinheiro na carteira é muito bom para atrair a energia da prosperidade e tentar garantir que ela esteja sempre cheia durante o ano. Essa dica serve para aqueles que irão passas as festividades em casa ou locais como a casa de amigos. O Feng Shui fala muito sobre se livrar de tudo o que não lhe tem mais serventia ou traz algum sentimento negativo, como a tristeza. Por isso, antes do dia 31 tente se livrar de todo objeto que não esteja servindo para nada ou remeta a algo ruim. Jogar fora esses itens irá abrir espaço em sua vida para coisas novas e positivas. Deixe o apego de lado e livre-se do acúmulo de roupas. A maioria das pessoas que tem o guarda-roupa recheado de roupas não usa muitas delas há anos. Doe ou até mesmo venda o que puder e fique com o que realmente representa quem você é. Assim como as roupas, os acessórios que não são mais usados servem apenas para atrair energias negativas e ocupar espaço. Acessórios quebrados ou incompletos são ainda mais graves, como um brinco sem par, um relógio que não funciona mais ou um colar que já não fecha mais. Se não usa, não deseja reparar algum defeito ou é algo sem grande valor sentimental, simplesmente livre-se de tudo. Peças como essas são capazes de atrair e acumular muita energia negativa e desestruturam todo o equilíbrio energético de um ambiente sem que você sequer perceba. Sabemos que esse é um assunto complicado para a maioria das pessoas em épocas de crise, mas se puder, pague o máximo de contas que puder antes do Ano Novo para assim atrair mais positividade para 2024. Uma casa limpa e organizada é importante dentro do Feng Shui, pois a sujeira física também é sinônimo de sujeira energética e dificulta a boa circulação das mesmas. Inicie o ano com uma casa bem limpa e arrumada. A limpeza ajuda a purificar as energias negativas e de certa forma "eliminar o velho". Se desejar, é possível passar um pano banhado em água com sal grosso para ajudar na limpeza, só tenha cuidado para não estragar nenhum móvel mais delicado. A presença de material de leitura como livros e revistas ajuda a estimular energias de sabedoria e conhecimento; tente incluir esse item na decoração mesmo que discretamente. Se possuir um local de estudos ou um escritório, não deixe de ter alguns livros bem organizados.Essa é uma providência que se aplica especificamente a ambientes profissionais, como seu escritório , seja ele localizado em casa ou na empresa. A questão é que esse é um local de trabalho e deve ser tratado como tal, mas ter objetos pessoais que dão um toque personalizado à sua mesa, por exemplo, é algo muito bom. No entanto, muitos tendem a cometer exageros nesse quesito, o que não apenas acaba por levar a desorganização como a uma movimentação energética confusa e desfavorável. No ambiente profissional devem prevalecer as energias dedicadas a esse fim. Utilize um item pessoal como uma âncora para lhe ajudar em momentos de dificuldade e reflexão, e não como um elemento que lhe prenda no lugar.