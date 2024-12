Orações para o mês de dezembro: o nascimento de Cristo

Orações para Dezembro – o mês de Cristo

Orações para dezembro

“Senhor, diante do Vosso Presépio peço-vos pela minha família. Que dentro do nosso lar habite a confiança da Vossa Mãe, Maria, o zelo do vosso Pai, José, e a inocência do Vosso rosto de criança. Afugentai da nossa casa as dores, lágrimas e angústias causadas por tantos Herodes que lutam por matar os nossos sonhos de Paz. Concedei-nos a saúde do corpo e da alma, para que possamos cantar os Vossos Louvores em cada dia deste ano Novo que vai entrar. Que as nossas portas estejam sempre abertas para Vós, nas visitas que nos fazeis em tantos rostos sofridos. Dai-nos a alegria da Vossa presença no nosso lar, o maior de todos os presentes possíveis. Neste Natal Senhor, nós vos pedimos Paz entre os homens e que este seja um fim de ano cheio de alegrias e realizações. Que assim seja. Amém.”

Oração de proteção para o mês de Dezembro

“Meu querido Menino Jesus, Tu que nasceste em um ambiente tão humilde E pregaste o amor e a fraternidade entre os homens Faz-me ver a beleza que existe Nas pessoas e nas pequenas coisas que me rodeiam. Dá-me olhos para ver a parte boa que eu sei que existe Em todas as coisas e pessoas do Universo. Protege-me, não me deixeis cair na tentação da superficialidade e dos bens materiais Dá-me sempre a clareza de espírito Para que eu veja a verdade sempre que a encontrar. Amém.”

Oração de 4 de dezembro para Santa Bárbara

“Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abale a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e de rosto sereno todas as tempestades e as batalhas de minha vida, para que vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, criador do céu, da terra, da natureza: este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Santa Bárbara, rogai por nós! Amém.”

é um mês de encerramento de ciclos, de balanço do ano que se passou e planos eque vai começar. É o mês do nascimento deideal para entrarmos em oração desde já para agradecer o ano que se passou e pedir paz, proteção e bênçãos para o novo ano que irá começar. Confira abaixo algumas Papa Francisco incluiu em suas intenções deo pedido de paz e esperança. O Papa pede que todos orem para “que o nascimento do Redentor traga paz e esperança a todos os homens de boa vontade”. Ele pede especialmente orações por todos os pais, a fim de que sejam autênticos evangelizadores.Reze com muita fé:O mês de dezembro deve ser um mês repleto de orações. Por isso prepare o seu coração, separe um horário diariamente para dedicar as suas preces, agradecer a Deus pela vida e por de bom que aconteceu neste ano, e pedir proteção e força para enfrentar o novo ano que já começa.