Ritual de Santa Bárbara para abrir caminhos

Ritual para abrir caminhos e pedir proteção a Santa Bárbara

Você vai precisar de:

1 vela de Santa Bárbara (que você pode encontrar em lojas de artigos religiosos);

9 maçãs vermelhas;

1 copo com mel;

1 copo com água;

81 cravos da índia.

Como fazer:

“Santa Bárbara, me ajude. Abra meus caminhos no amor, dinheiro e saúde.”

Tem horas que a nossa vida parece que dá um nó, não conseguimos encontrar o nosso caminho, uma motivação para seguir a vida, ficamos sem rumo. Nessas horas, o melhor é apegar ao nosso Santo Protetor, o nosso guia espiritual . Neste artigo você vai conhecer umde Santa Bárbara em sua vida e pedir por proteção Santa Bárbara é uma santa famosa no Brasil e em Portugal , invocada como protetora em casos de tempestades, raios e trovões. Mas nem sempre a tempestade é física, às vezes parece que a nossa vida nublou, o tempo fechou e a tempestade toma conta do nosso ânimo. Não se deixe abater pelas tempestades da vida, você pode iluminar o seu caminho e contar com a proteção e auxílio decom esse ritual abaixo, mas é preciso ter muita fé para que funcione. Se você precisa que seus caminhos sejam abertos, indica-se realizar esse ritual pelo menos uma vez no ano, de preferência em uma quarta-feira.Acenda a vela de Santa Bárbara e coloque em um pires ou castiçal, coloque um copo de água do lado direito da vela. Reze um Pai Nosso . Agora pegue cada uma das maçãs e espete 9 cravinhos da índia ao redor do caminho de cada uma. Quando fizer isso com todas as 9 maçãs, leve-as para um jardim bem bonito e coloque-as em fila, uma atrás da outra. Pegue o copo com mel e regue todas as maçãs. Agora, reze 9 Ave Marias, dizendo ao fim de cada oração:Deixe que a vela de Santa Bárbara queime até o final, para finalizar o ritual. Quer uma oração para fortalecer o seu pedido e abrir os seus caminhos? Peça a São Jorge , ele também intercede por aqueles que se sentem perdidos e precisam de uma luz. Confira a oração poderosa para abrir caminhos aqui