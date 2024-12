O horóscopo semanal de 2 a 8 de dezembro começa embalado pelas energias da Lua Nova em Sagitário, oferecendo portas abertas e caminhos livres para novas oportunidades acontecerem. A boa harmonia de Vênus em Capricórnio e Urano em Touro pode trazer novidades positivas com dinheiro e carreira, oferecendo alternativas para planos futuros e investimentos mais sólidos.

Contudo, uma oposição entre Mercúrio e Júpiter retrógrados trazem tensão para assinatura de contratos e a comunicação, que pode sofrer algum imprevisto e deixar os ânimos alterados.

Horóscopo semanal de 2 a 8 de dezembro

Em se tratando de ânimos, Marte, o planeta da ação e da coragem, começa seu movimento retrógrado em Leão, deixando as energias mais oscilantes. O momento, que dura dois meses, pode trazer atitudes precipitadas, mas é uma alternativa de ouro para definirmos melhor o que precisamos fazer para colocar certos planos em ação.

Por fim, Vênus, o planeta do amor, entra no signo de Aquário e deixa as relações em estado de renovação. Estaremos em busca de conexões reais, livres de amarras e preconceitos. O momento é de harmonia para os relacionamentos, com a vibe voltada para o entrosamento mental e novidades nos romances. Confira, agora, o horóscopo semanal para o seu signo.

Áries

Esta semana traz uma mistura de desafios e oportunidades. A harmonia entre Vênus e Urano promete surpresas agradáveis no campo financeiro, mas a oposição de Mercúrio e Júpiter pede cuidado com mal-entendidos em negociações e contratos. Com Marte ficando retrógrado em Leão, é hora de refletir antes de agir impulsivamente.

Touro

A energia entre Vênus e Urano pode trazer mudanças positivas e inesperadas. No entanto, a oposição entre Mercúrio e Júpiter alerta para revisões em finanças e contratos; evite decisões precipitadas. A entrada de Vênus em Aquário incentiva novas formas de expressar seu valor no mundo.

Gêmeos

A harmonia entre Vênus e Urano sugere insights valiosos para transformar sua relação com finanças. Contudo, a oposição de Mercúrio e Júpiter, ambos retrógrados, pode causar confusões em parcerias ou contratos; é bom ter atenção com as informações. A chegada de Vênus em Aquário traz inspiração e novas perspectivas, favorecendo estudos e conexões espirituais.

Câncer

Vênus e Urano favorecem encontros inesperados e novas alianças que podem transformar suas relações. A oposição entre Mercúrio e Júpiter, contudo, sugere revisões em rotinas e imprevistos com a saúde. Com Marte entrando de modo retrógrado em seu setor financeiro, seja prudente em gastos e decisões que envolvam dinheiro. A entrada de Vênus em Aquário traz profundidade emocional e novas formas de se conectar com quem você ama.

Leão

Na primeira semana de Dezembro, a oposição entre Mercúrio e Júpiter retrógrados alerta para revisões em projetos ou planos de longo prazo. Marte entrando de modo retrógrado em seu signo pede cuidado com impulsos e mais tempo para refletir antes de agir. Com Vênus chegando em seu setor amoroso, os relacionamentos ganham leveza e possibilidades de renovação.

Virgem

A boa troca entre Vênus e Urano traz oportunidades inesperadas para expandir conhecimentos ou explorar novos horizontes. Porém, a oposição de Mercúrio e Júpiter retrógrados pede paciência em questões familiares ou profissionais; revise detalhes e evite pressa com alguma atitude ou solução. Marte retrógrado incentiva momentos de introspecção e cuidado com sua energia. Com Vênus entrando em seu setor de cotidiano e trabalho, rotinas e parcerias podem ganhar um toque de inovação e harmonia.

Libra

Vênus e Urano oferecem mudanças positivas em questões financeiras ou emocionais, trazendo segurança e renovação. A oposição entre Mercúrio e Júpiter retrógrados pede atenção à comunicação em estudos ou viagens. Marte retrógrado em seu setor social pode desacelerar projetos em grupo, mas abre espaço para ajustes e renovações com amigos. Com Vênus chegando em seu paraíso astral, o amor ganha leveza e criatividade, inspirando novas conexões.

Escorpião

Vênus e Urano sugerem momentos de transformação nas parcerias, com surpresas positivas no amor e na carreira. Porém, Mercúrio e Júpiter retrógrados se estranham e trazem alertas para revisar acordos financeiros. Com Vênus entrando em seu setor familiar, a energia no lar ganha um toque de inovação e necessidade de liberdade emocional.

Sagitário

A primeira semana de Dezembro traz Vênus e Urano oferecendo oportunidades inesperadas para melhorar sua rotina ou encontrar equilíbrio no trabalho. Porém, uma tensão entre Mercúrio e Júpiter retrógrados sugere cautela em conversas importantes; ouça mais e fale menos para evitar mal-entendidos. Marte retrógrado em Leão pede revisão de planos ligados a estudos ou viagens.

Capricórnio

Vênus, que está no seu signo, e Urano impulsionam mudanças criativas no amor e nos projetos pessoais, trazendo renovação e prazer. Mercúrio e Júpiter retrógrados pedem reflexão sobre antigas ideias e ajustes em sua rotina. Marte fica retrógrado e sugere cautela em investimentos emocionais ou financeiros. Com Vênus em movimento pelo seu setor de dinheiro, questões financeiras podem ganhar soluções inovadoras e mais liberdade de escolhas.

Aquário

Vênus em Capricórnio e Urano em Touro trazem oportunidades para avanços inesperados em sua vida social e profissional, com destaque para parcerias inovadoras. A chegada de Vênus ao seu signo traz um toque de encanto e atração, abrindo portas para novas relações e renovação pessoal.

Peixes

A tensão de Mercúrio e Júpiter retrógrados sugere cautela em questões de comunicação e parcerias, revisando acordos e decisões já tomadas. Marte fica retrógrado e pede reflexão sobre suas ações pessoais. Com Vênus chegando em Aquário, seu lado emocional pode ter novos insights e novidades, com a oportunidade de curar questões do passado com alguma abordagem nova.