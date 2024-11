Como Jogar Baralho Cigano

Como jogar o baralho cigano

Água: são cartas relativas aos sentimentos, emoções, feminilidade e amor;

são cartas relativas aos sentimentos, emoções, feminilidade e amor; Terra: simboliza a família, o dinheiro, a casa e a existência no mundo material;

simboliza a família, o dinheiro, a casa e a existência no mundo material; Ar: simboliza a mente, as ideias, o intelecto, a criatividade e o pensamento;

simboliza a mente, as ideias, o intelecto, a criatividade e o pensamento; Fogo: representa a imaginação, a concretização, a afirmação, a motivação e as forças do Universo.

Por que só as mulheres jogam o baralho cigano?

Como iniciar a leitura do Baralho Cigano?

Como ler o baralho cigano: passo a passo

Familiarize-se com as Cartas O Baralho Cigano consiste em 36 cartas, cada uma com uma imagem e um nome que representam situações comuns da vida cotidiana.

Concentre-se na Pergunta ou Questão Antes de embarcar na leitura, concentre-se na pergunta ou questão que deseja abordar. Seja específico e direto.

Embaralhe as Cartas Embaralhe o Baralho Cigano enquanto mantém sua pergunta em mente. Concentre-se na energia que você está colocando nas cartas.

Escolha as Cartas Após embaralhar, corte o baralho com a mão esquerda e selecione as cartas de acordo com o método de leitura que você preferir (por exemplo, disposições simples, como a Cruz Celta, ou disposições mais complexas).

Interprete as Cartas Selecionadas: Olhe para as cartas selecionadas e interprete-as de acordo com sua posição na disposição e seus significados individuais. Considere não apenas o significado literal das cartas, mas também como elas se relacionam umas com as outras e com a pergunta que você fez.

Confie em sua Intuição Ao interpretar as cartas, confie em sua intuição e sensibilidade. O Baralho Cigano muitas vezes responde mais à intuição do que à lógica racional.

Pratique Regularmente A prática leva à melhoria. Quanto mais você praticar a leitura do Baralho Cigano, mais você se familiarizará com as cartas e suas nuances.

Estude e Aprenda Continuamente Continue estudando e aprendendo sobre o Baralho Cigano. Há uma riqueza de recursos disponíveis, desde livros até cursos online, que podem ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de leitura.

Vantagens da consulta baralho cigano

Leitura simples

Imagens facilmente interpretadas

Mensagens intuitivas

Consultas na comodidade do lar

Dicas para usar numa leitura

Escreva suas perguntas num papel para não esquecer nenhuma

Tome nota de todos os conselhos porque eles vão ajudar você a fazer opções e dão conhecimento sobre você mesmo

A consulta dura o tempo que for necessário. Não se apresse e pergunte tudo aquilo que necessita saber

Ritual para jogar

Antes de qualquer leitura de baralho cigano, deve-se fazer a consagração das cartas. Essa consagração deve ser feita da seguinte maneira: Coloque água em um copo e adicione uma pitada de sal fino ou algumas pedrinhas de sal grosso. Misture bem. Depois coloque as cartas do baralho cigano empilhadas em cima do copo. Faça uma oração ao seu Anjo da Guarda e colocando a mão sobre o baralho. Depois, retire o baralho, embrulhe em um pano de cor vermelha e guarde-o longe de outras pessoas. Você deverá repetir este ritual após a cada leitura de baralho cigano, assim ele estará pronto para utilizar na próxima leitura. Recomenda-se que o seu baralho cigano não seja jogado por mais ninguém. Você pode fazer leituras para si mesma ou para outras pessoas, mas nunca deve deixar outra pessoa jogar, ele é único e intrasferível.

Ritual para leitura:
Em um lugar calmo e confortável, sente-se de maneira a ficar bem tranquila. Esse local escolhido servirá como o seu refúgio onde você vai poder exercitar sua capacidade de adivinhação. Limpe seu espírito e mente de energias negativas fazendo uma oração a Santa Sara Khali, A Padroeira dos Ciganos. Lave bem as mãos, beba um pouco de água, coloque um pano branco em cima da mesa onde vai fazer a leitura do baralho cigano. À sua direita, coloque uma pedra ametista dentro de uma taça com água, acenda uma vela branca à esquerda e acenda um incenso à direita. Evocando os elementos da natureza, você estará pronta para começar sua viagem ao mundo do baralho cigano e da leitura da sorte. Retire 3 cartas e deixe a sua intuição guiar você até a interpretação correta.