Inferno Astral de Capricórnio: 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Como lidar com o inferno astral de Capricórnio?

Capricornianos à flor da pele

Ele vai achar que todo mundo é burro – Capricornianos têm um ego inflado, adoram teorizar sobre tudo e, muitas vezes, aplicam pouca prática. Eles veem suas opiniões como verdades absolutas, e quem discordar é considerado ignorante. Qualquer música que não seja de seu gosto será estúpida, e você será estúpido por gostar dela. Esse comportamento torna o capricorniano em inferno astral difícil de aturar.

Ele vai ficar rabugento – imagine aquele velho mal-humorado que critica tudo e todos? Esse é o capricorniano durante o inferno astral. Seu humor vai se tornar sombrio e amargo, e ele vai criticar o que puder, espalhando sua insatisfação pelo ambiente.

Vai fugir da responsabilidade – Durante esse período, o capricorniano vai adorar culpar os outros pelos seus problemas. Com um ego grande demais para admitir erros, ele sempre vai delegar a culpa a alguém ou alguma circunstância. Pode, por exemplo, abandonar um projeto ou uma faculdade porque simplesmente perdeu o interesse, sem sentir necessidade de justificar suas atitudes.

Autoritário e fanático – Como ele se vê como o mais inteligente do grupo, o capricorniano pode se tornar autoritário. Durante o inferno astral, sua necessidade de impor sua visão pode gerar comportamentos fanáticos, seja em questões religiosas, políticas ou sociais. Ele se torna um crítico ferrenho e se recusa a ouvir qualquer opinião que vá contra a sua.

Dicas para Sobreviver ao Inferno Astral de Capricórnio

Mantenha a calma: Evitar confrontos é essencial. Capricornianos estarão muito inflexíveis e qualquer debate pode rapidamente se transformar em uma discussão mais acalorada. Não leve as críticas para o lado pessoal: Durante o inferno astral, capricornianos tendem a criticar tudo e todos. Lembre-se de que é um comportamento temporário e que eles não estão no seu melhor momento emocional. Dê espaço: Capricornianos gostam de ficar sozinhos e processar seus próprios pensamentos. Ofereça-lhes o tempo e o espaço de que precisam para se reorganizar emocionalmente. Evite brincadeiras e sarcasmo: Ao contrário de outros signos, capricornianos não vão reagir bem ao humor durante essa fase. O melhor é manter um tom sério e direto.

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Capricórnio, que vai de 22 de dezembro a 19 de janeiro, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 22 de dezembro tem seu inferno astral de 22 de novembro a 21 de dezembro, enquanto quem nasceu em 18 de janeiro enfrenta essa fase de 18 de dezembro a 17 de janeiro. Entendido?

O Inferno Astral de cada signo

Sérios, intensos e cheios de razão, os capricornianos enfrentam uma fase muito difícil durante o inferno astral . Seu lado sombrio fica aflorado e eles não conseguem conter seu veneno. Oocorre entre os dias 22 de novembro e 21 de dezembro . Se você tem dificuldade de lidar com pessoas desse signo, o melhor é manter distância, pois os astros favorecem muitos desentendimentos durante esse período.O inferno astral de Capricórnio é... Sagitário . O estilo aventureiro, divertido e brincalhão de Sagitário irrita profundamente os capricornianos. Sagitário, que está com toda a energia após seu aniversário , não vai deixar passar as oportunidades de fazer piadas e causar desconforto. Como resultado, o super sincero sagitariano pode dizer verdades que os capricornianos não estão preparados para ouvir, e a confusão estará formada. Capricornianos, por sua vez, gostam de expor verdades absolutas e não estão dispostos a abrir espaço para opiniões. Sagitarianos adoram falar e dar suas opiniões, o que vai entrar em conflito direto com o jeito sério e assertivo de Capricórnio. Essa é uma combinação explosiva durante o inferno astral, por isso, é melhor evitar contatos prolongados durante essa fase.Durante o inferno astral, os capricornianos revelam algumas características ainda mais intensas do que o normal. Veja abaixo o que esperar:A convivência com capricornianos durante seu inferno astral pode ser bastante desafiadora. No entanto, algumas estratégias podem ajudar a tornar esse período mais suportável:Escolha o signo para saber mais sobre o seu o que significa inferno astral: