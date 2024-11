Mercúrio retrógrado é um fenômeno que ocorre cerca de três vezes no ano e é quando o planeta Mercúrio, regente da comunicação, da rotina, da saúde, dos estudos e trabalho, também mandante dos signos de Gêmeos e Virgem, parece se mover para trás no céu, uma ilusão causada pela diferença de velocidades entre a Terra e Mercúrio em sua órbita. Durante esse período, a energia mercuriana sofre uma retrocedida, afetando de forma mais intensa as áreas que comanda. Neste dia 25 de Novembro, acontece a última retrogradação de Mercúrio em 2024 no signo de Sagitário, até o dia 15 de Dezembro.

Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Sagitário é um signo do elemento Fogo, conhecido por ser expansivo, otimista, aventureiro, sincero e livre. Oferece a todos nós a busca por conhecimento, sabedoria e liberdade. No entanto, também pode ser impaciente, exagerado e impulsivo, pois quando Mercúrio entra em retrogradação nesse signo, seus efeitos podem ser ampliados de formas únicas.

Comunicação Filosófica e Espiritual

Mercúrio retrógrado em Sagitário pode gerar confusão ou mal-entendidos em assuntos filosóficos, espirituais ou de crenças. Questões de ética, moralidade ou filosofia de vida podem vir à tona, exigindo reavaliação e revisão das crenças pessoais ou até dos caminhos que você segue.

Viagens e Aventura

Como Sagitário também é o signo das viagens e de experiências fora, é possível que surjam problemas em viagens longas, especialmente aquelas envolvendo comunicação internacional, documentos ou reservas. Pode ser necessário reconsiderar viagens ou adiá-las até o final do período retrógrado.

Exageros e Falta de Detalhes

Sagitário tende a ser exagerado e impetuoso, e quando Mercúrio está retrógrado neste signo, o risco de tomar decisões apressadas ou de não considerar todos os detalhes se amplia. A comunicação pode ser mais exagerada ou vaga, gerando confusões.

Oportunidades durante Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Revisão de crenças e filosofias de vida: é uma excelente oportunidade para revisar o que você acredita, questionar os seus próprios valores e abrir espaço para uma visão mais madura e bem fundamentada.

é uma excelente oportunidade para revisar o que você acredita, questionar os seus próprios valores e abrir espaço para uma visão mais madura e bem fundamentada. Aprofundar conhecimento: ao invés de lançar-se em novos estudos, é um bom momento para revisar ou revisar conteúdos que foram explorados no passado.

ao invés de lançar-se em novos estudos, é um bom momento para revisar ou revisar conteúdos que foram explorados no passado. Reflexão sobre liberdade: a energia de Sagitário também convida a refletir sobre o que significa liberdade para você. Mercúrio retrógrado aqui pode trazer questões de compromisso, responsabilidades e liberdade pessoal à tona, convidando a reavaliar essas áreas da sua vida.

Desafios que podem acontecer com Mercúrio Retrógrado em Sagitário