Temporada de Sagitário: otimismo e conhecimento a cada esquina

Temporada de Sagitário e a energia do otimismo

Se abra ao desconhecido

Viva à sua maneira

Use o bom humor como um superpoder

Temporada de Sagitário: Liberte seu otimismo

A liberdade trazida pelapode parecer um alívio para muitas pessoas: é difícil viver com a intensidade de Escorpião em tempo integral. Embora a última temporada possa ter oferecido muitas oportunidades necessárias de clareza mental, a fim de calcular as verdades mais sombrias do mundo, não é fácil estar sempre engatilhado para suspeitar de tudo e todos. Felizmente, chegamos em um período em que você poderá abordar o mundo com mais abertura e entusiasmo, ao invés de desconfiança. Esse é o momento para enxergar as coisas sob um panorama geral e abraçá-lo, sem dúvidas e sem pensar demais.O Sol se encontra com Sagitário anualmente entre os dias 22 de novembro e 22 de dezembro e, durante esse período, nos encoraja a viver a vida com uma curiosidade expansiva e otimista. Enquantoimpulsiona ao conhecimento do mundo, a cavar fundo para descobrir a verdade, Sagitário nos convida a ampliar ao máximo esse conhecimento, explorando e questionando. Sagitário é um signo de Fogo , e tem a capacidade de iluminar o mundo. Em sua essência, ele trata da busca por conhecimento, entendimento e propósito. No entanto, todo esse foco no aprendizado não se traduz em apenas uma seriedade quieta e acadêmica. Afinal, conhecimento não consiste somente em ideias e informações, mas experiências. Sagitário é o signo das viagens, principalmente aquelas de longas distâncias — é um signo que nutre um enorme desejo de ver mais além. Governado por Júpiter , planeta da generosidade, abundância e sorte, Sagitário enxerga o mundo como um lugar que vale a pena conhecer e viver cada experiência que ele tem a oferecer.Quando entramos na temporada devocê poderá se sentir particularmente otimista e aventureiro, aberto a experiências e atividades desconhecidas. Talvez você fique mais ansioso que o normal caso vá viajar para algum lugar distante, conhecer algo além dos limites da vida cotidiana ou explorar o desconhecido. No entanto, mesmo com a ansiedade, você estará nutrindo muita curiosidade, de coração aberto. Essa é uma temporada para andar mais de transportes coletivos, conversar com estranhos e fazer perguntas que você talvez já tenha hesitado alguma vez. Por outro lado, se você é uma pessoa mais tímida , contida, e sua vida não acomoda tão facilmente mudanças de rotina, a temporada de Sagitário pode ser um período de intensa inquietação e desejo de fuga.A temporada de Sagitário pedirá que você aceite alguma desordem, mesmo que você faça o tipo metódico, organizado e previsível. Pense nisso não como uma maldição, mas como uma oportunidade para tornar seu mundo, sua vida e sua mente muito maiores. Durante essa temporada, você não precisa planejar as coisas sempre cinco passos à frente; confie que cada passo que você der criará possibilidades extraordinárias e inimagináveis. Sabe todas aquelas regras que te prendem no lugar? Imagine que elas não existem. Sinta sua mente e seu coração expandindo, alcançando todo o mundo.Sagitário é o rei dos trocadilhos, e um signo que vê a vida como uma grande comédia. Durante a sua temporada, o humor pode ser um catalisador para o ativismo e uma ferramenta poderosa para lidar com circunstâncias que são complicadas demais para serem compreendidas. O riso também pode ser um excelente remédio para a sua saúde. Ele estimula a liberação de endorfinas e fortalece o sistema imunológico. Use e abuse!Sagitário é o eterno otimista do zodíaco. E estudos demonstram que o pensamento positivo se correlaciona com o bem-estar, ajudando o indivíduo a ter uma vida mais rica e gratificante. Após uma intensa temporada de Escorpião, uma visão mais afunilada, esse novo ciclo de um mês permite que você dê um passo para trás e enxergue o cenário sob uma visão panorâmica. O Sagitário é mais filosófico, e te ajuda a refletir e a se colocar no lugar de outras pessoas. Durante essa regência, você conseguirá extrair aprendizados diante das falhas, apaixonar-se pelo potencial do outro, ou mesmo seguir adiante em um projeto pautado apenas em pensamentos positivos. Embora esse ciclo solar possa nos tornar um pouco mais sortudos que o normal, há uma diferença entre assumir um risco calculado e simplesmente se lançar à selvageria. Certifique-se de saber onde essa linha é desenhada.