Neste dia 21 de Novembro, o Sol chega no signo de Sagitário renovando toda a energia dos astros. Contudo, na mesma proporção, recebemos também a frequência da Lua Minguante em Virgem, que também promove uma nova perspectiva para os próximos dias. Saiba mais!

Sol em Sagitário e a Lua Minguante em Virgem

Sagitário é governado por Júpiter, o planeta da expansão, abundância e sorte. Isso traz uma vibração otimista, convidando as pessoas a verem o lado positivo das situações e a se conectarem com grandes sonhos e metas. É um momento em que o desejo por crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, se intensifica. Este é um período propício para aprender, viajar e explorar novas ideias.

Sagitário está associado à busca por verdades universais e à filosofia de vida. Muitas pessoas sentem uma necessidade de se conectar com conhecimentos profundos, culturas diferentes ou mesmo expandir suas perspectivas através de estudos ou práticas espirituais. A energia sagitariana é conhecida por ser aventureira e amante da liberdade.

Com o Sol neste signo, pode haver uma inquietação e o desejo de escapar de rotinas restritivas. É um ótimo momento para explorar novos territórios, tanto física quanto metaforicamente.

Já a Lua Minguante em Virgem oferece momentos introspectivos e de encerramento da Lua Minguante com as características práticas, analíticas e organizadas do signo de Virgem. Esse período oferece uma oportunidade para revisão, limpeza e ajustes, tanto no plano material quanto emocional.

A Lua Minguante é a última fase do ciclo lunar e representa encerramentos e conclusões, sendo uma fase de introspecção e reflexão, ideal para finalizar projetos e resolver pendências. É momento também de desapego, liberar o que não serve mais, seja em termos emocionais, comportamentais ou materiais. Além disso, são dias também de descanso e preparação, sendo uma fase de menor energia, que convida ao recolhimento e à preparação para o novo ciclo lunar que começa com a Lua Nova.

O que fazer durante essa energia?

Para estar de encontro com essa energia, é necessário algumas ações para que essa frequência traga o que de fato é preciso em nossa vida. Por isso, faça o seguinte para deixar essa vibração fluir.

Limpe e organize: faça uma limpeza na casa, desapegue de itens desnecessários ou organize documentos e projetos pendentes.

faça uma limpeza na casa, desapegue de itens desnecessários ou organize documentos e projetos pendentes. Cuide da saúde: reavalie sua rotina alimentar, prática de exercícios ou outras atividades relacionadas ao bem-estar físico e mental.

reavalie sua rotina alimentar, prática de exercícios ou outras atividades relacionadas ao bem-estar físico e mental. Pratique o desapego emocional: liberte-se de preocupações ou padrões que não agregam valor à sua vida.

liberte-se de preocupações ou padrões que não agregam valor à sua vida. Evite a autocrítica excessiva: use a análise virginiana para crescer, mas não seja muito duro consigo mesmo.

use a análise virginiana para crescer, mas não seja muito duro consigo mesmo. Planeje com calma: revise planos ou projetos, mas lembre-se de que este é um momento de ajuste, não de início de algo novo.

O que evitar?

Iniciar novos projetos ou mudanças significativas: a Lua Minguante é uma fase de encerramento e finalização, não de novos começos. Qualquer coisa iniciada agora pode carecer de energia suficiente para se desenvolver plenamente.

Ser excessivamente autocrítico: a energia de Virgem pode amplificar o perfeccionismo e a tendência a focar nos detalhes negativos, levando a julgamentos excessivos sobre si mesmo ou sobre os outros.

Assumir muitas responsabilidades: com a Lua em Virgem, pode surgir a vontade de "consertar" tudo ao mesmo tempo. Isso pode levar à exaustão, especialmente durante a fase minguante, que pede descanso e economia de energia.

Tomar decisões importantes ou impulsivas: a combinação da introspecção da Lua Minguante e a análise minuciosa de Virgem pode gerar indecisão ou preocupações exageradas com os detalhes.

Entrar em conflitos desnecessários: a energia de Virgem pode trazer uma atitude mais crítica, o que pode ser mal interpretado e levar a discussões. Durante a Lua Minguante, as emoções tendem a ser mais sensíveis.

Negligenciar o descanso e o bem-estar: a natureza prática de Virgem pode estimular trabalho excessivo ou foco exagerado em detalhes, ignorando a necessidade de pausa que a Lua Minguante sugere.

Adiar cuidados de saúde: embora seja um bom momento para revisar hábitos, é melhor evitar procrastinar cuidados médicos ou ajustes na rotina de bem-estar, já que a energia de Virgem favorece a atenção ao corpo.