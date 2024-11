Banho para atrair dinheiro e prosperidade

O que é o Banho Chama Dinheiro?

Como fazer esse banho para atrair dinheiro e prosperidade?

Aqueça 5 litros de água no fogão até ficar morna. Dissolva 100 gramas do Banho Chama Dinheiro , coloque em uma bacia e leve para o seu banheiro.

Tome o seu banho de higiene normalmente, com água e sabonete e, de preferência, lave também os cabelos para retirar toda a impureza física do seu corpo.

Depois de terminado o banho de higiene, pegue a bacia com água salinizada, molhe as mãos e esfregue em seus pulsos e na nuca, locais que recebem muitos ataques astrais. Depois, despeje toda a água preparada em seu corpo, do pescoço para baixo. Não molhe a cabeça com a água com sal.

Enquanto estiver em contato com a água salinizada, vá mentalizando boas energias , enxergando toda a energia negativa saindo do seu corpo e escorrendo com a água ralo abaixo. Sinta também a atração da energia da prosperidade financeira chegando até o seu corpo.

Não é preciso enxaguar. Seque-se normalmente com uma toalha limpa.

As ervas que sobrarem podem ser colocadas no seu jardim, como adubo, ou descartadas no lixo comum.

Quais são os efeitos?

Quem nunca passou um aperto financeiro, que atire a primeira pedra. Tem horas que, por mais que a gente trabalhe, parece que o salário nunca dá para o mês todo. Está precisando de dinheiro? Quer atrair essa energia para sua vida e/ou para o seu negócio? Conheça o, o poder dos sais de banhos para a sua prosperidade.Não é apenas um banho, é a energia que ele afasta e atrai para o seu corpo espiritual. Os banhos que utilizam de sal grosso servem para limpar energias negativas , estagnadas e de baixa vibração que ficam impregnadas em nosso corpo espiritual. Sabe quando você se sente fraco, sem energia para nada, com uma sensação de peso nas costas? Isso acontece quando há um excesso de energia negativa depositada em seu corpo. E é aí que os banhos de descarrego entram: para limpar essa energia prejudicial e atrair a energia positiva da prosperidade para a sua vida.É um banho específico para a energia da prosperidade . Utiliza o sal grosso para realizar a limpeza de energias negativas, mas possui especificidades quanto ao poder de atração das energias positivas.É bem simples. O passo a passo para cada um deles é exatamente o mesmo. Veja abaixo:O banho pode ser realizado até 2 vezes por semana, caso você esteja em uma situação financeira muito grave. Não exceda essa recomendação. O ideal é tomar banhos que envolvam sal grosso em média uma vez por semana, para o equilíbrio de energias.De imediato, você vai sentir a energia de descarrego. Todas as energias carregadas que atrapalham a sua vida financeira vão sair ralo abaixo. Com o passar dos dias, você vai começar a sentir os efeitos do banho: maior controle financeiro, maiores oportunidades de lucro, mais paciência e sabedoria para lidar com clientes, caminhos de prosperidade que se abrem. Por isso, logo que você começar a sentir os efeitos, sugerimos prosseguir com o tratamento e tomar outro banho, para fortalecer essa energia em sua vida.