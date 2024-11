Quais signos vão ganhar mais dinheiro em 2025?

Gêmeos

O primeiro semestre será interessante para expandir a forma como você ganha dinheiro, podendo vir de fontes diferentes, porque até 9 de junho de 2025, Júpiter, planeta da abundância, transita em Gêmeos . No segundo semestre do ano passado, a quadratura entre Júpiter e Saturno impactou, trazendo muita instabilidade, mas em 2025, esse aspecto vai se dissipando, e as coisas fluem melhor. Mas atenção: dê foco ao que vale mais a pena a médio e longo prazo, para o que Júpiter trazer de bom continue dando frutos pelos próximos anos. Ah, e cuidado com os gastos excessivos: da mesma forma que entra, o dinheiro pode sair com a mesma velocidade. Confira o Horóscopo 2025 para Gêmeos