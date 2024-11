Orixá Regente de 2025: o ano de Iansã!

Quem é Iansã?

Eparrei Oyá, Eparrei Oyá, O sol se escondeu, o céu turvou O mar se enfureceu, o vento soprou Eu vi Iansã, rodopiando nas nuvens do céu Com suas espadas nas mãos E seus raios de fé Saravá, Iansã, Eparrei, Eparrei Oyá Eparrei, Iansã, Eparrei, Eparrei Oyá

Saber quem será o Orixá regente do próximo ano já faz parte da cultura brasileira e é aguardado por muitos. E como você já leu no título, o ano de 2025 será guiado pela poderosa e destemida Orixá Iansã. Saiba tudo sobre aSe você está em busca de mudanças positivas, de um novo começo ou até mesmo de coragem para enfrentar os desafios que a vida coloca no caminho, saiba que este é o ano perfeito para confiar na força de Iansã . Mas quem é essa Orixá tão especial e como sua presença poderá impactar nossas vidas? Vamos descobrir juntos!, é conhecida como a Orixá dos ventos, das tempestades e dos raios. Com sua energia vibrante e sua personalidade forte, ela traz o poder de transformação e movimento, soprando os ventos da mudança. Sua história conta que foi esposa de Xangô , o Orixá do trovão, e juntos governam os céus, trocando trovões e raios. Além disso,é uma guerreira destemida, sempre pronta para batalhar contra injustiças e proteger seus filhos. Além disso, ela também é a guia espiritual dos eguns, os espíritos dos mortos, ajudando-os a seguir seu caminho. Sob sua proteção, enfrentamos com coragem os obstáculos e encontramos força em meio às adversidades.

Confira o Tarot do Orixás na Loja WeMystic

A influência de Iansã nas religiões de matriz africana

O que esperar de 2025 sob a regência de Iansã?

Amor

Finanças

Sociedade

Como trazer a energia do Orixá Regente de 2025 para o Ano Novo?

As cores de Iansã

Comidas de Oyá

O poder das plantas da Orixá Regente de 2025

Pedras e incensos de Iansã

Oferendas para Iansã: um ato de fé e devoção

Oração para Iansã, o Orixá regente de 2025

Salve, Iansã, Rainha dos Ventos e Tempestades! Grande Mãe Oyá, que seus ventos afastem de mim as energias negativas e toda a maldade que tenta se aproximar. Que sua coragem, força e determinação guiem meus passos no caminho da justiça e da verdade. Ajude-me a enfrentar os desafios da vida com a mesma bravura que a senhora enfrenta as tempestades, e que eu sempre possa sentir sua presença em minha vida, renovando-me, protegendo-me e conduzindo-me ao sucesso. Mãe dos Raios, que sua luz ilumine meus dias e que seu poder esteja ao meu lado em todas as batalhas. Que eu tenha a sabedoria de deixar para trás o que já não me serve e abraçar as mudanças que o futuro reserva. Com sua espada, corte as injustiças do meu caminho, e com sua força, proteja minha família e meus entes queridos. Salve Iansã, senhora dos ventos e dos trovões! Que seus ventos sempre me guiem e protejam. Assim seja!

Orixá Regente de 2025: um ano de coragem e mudança

Epahey Oyá!

Para aqueles que seguem as tradições das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda é muito mais que uma Orixá – ela é a personificação da mudança e da justiça. Sua presença é invocada quando se busca renovação, seja em questões pessoais, espirituais ou sociais. Ela também atua como uma poderosa intermediária entre o mundo dos vivos e dos mortos, sempre garantindo que as energias fluam livremente e que a vida siga seu curso natural de transformação.Comgovernando 2025, espere um ano repleto de mudanças, ação e coragem para trilhar novos caminhos. Vamos explorar as tendências que sua força trará para diferentes aspectos de nossas vidas. Me acompanhe!Se há algo que não poderá faltar em 2025 é intensidade! Este será um ano de renovação nos relacionamentos. Algumas pessoas encontrarão força para renovar laços afetivos, enquanto outras poderão sentir a necessidade de se libertar de relações que já não fazem mais sentido. Tudo com honestidade e paixão!Sob a regência de Iansã, o cenário financeiro poderá ser dinâmico. Ela nos ensina a arriscar quando necessário e a nos adaptarmos rapidamente às mudanças. Será um ano de oportunidades, mas também de desafios. O segredo será manter-se ágil e corajoso, aproveitando as chances que surgirem. Quando você ver uma oportunidade, agarre-a com unhas e dentes!Em termos sociais,nos inspira a lutar por justiça e igualdade. Movimentos coletivos poderão ganhar força, desafiando sistemas que perpetuam desigualdades. Será um ano de luta e renovação, em que as vozes da mudança poderão ecoar com mais intensidade.Uma das formas de homenagear e atrair a energia de Iansã para a sua vida é através da escolha de elementos que a representam. Vamos explorar algumas das comidas, cores, plantas, pedras e incensos que podem ser usados tanto em rituais quanto em sua ceia de Ano Novo Se você deseja se conectar com a energia deas cores vermelho e dourado são perfeitas.O vermelho reflete sua paixão, fogo e vitalidade, enquanto o dourado ou amarelo nos lembra de sua realeza e poder sobre os céus. Vestir essas cores ou usá-las em sua casa pode ajudar a atrair sua proteção e força para o novo ciclo que está por vir.Acarajé, milho, feijão fradinho e pratos com carneiro são ofertas típicas para Iansã. Que tal incorporar esses alimentos em sua ceia de fim de ano? Eles trazem uma conexão profunda com sua força e proteção. cravo-da-índia são algumas das plantas sagradas deque você pode usar em chás, temperos ou até mesmo como decoração para o lar.Pedras como a granada e o olho de tigre canalizam sua energia vibrante, e incensos de canela e cravo ajudam a invocar sua presença. Usá-los durante a virada do ano pode trazer boas energias para o novo ciclo.Qualquer pessoa, com respeito e fé, pode fazer uma oferenda aSe você sente que 2025 será um ano de renovação para sua vida, considere oferecer acarajés, carneiro, frutas como banana e maçã, ou até pimentas vermelhas. Estes alimentos representam a força e o espírito dee podem ser entregues em locais de natureza, como cachoeiras ou montanhas. Se for fazer, utilize utensílios biodegradáveis, como bandejas feitas em folhas de bananeira.e a natureza agradecem!mais importante do que o que é oferecido é a intenção com que o fazemos. Agradecer pelas bênçãos e pedir proteção com o coração aberto é o melhor caminho para estabelecer essa conexão com a Orixá.Ao nos preparar para o ano regido porabraçamos a ideia de transformação e renovação. 2025 será um ano para romper com o que já não nos serve e abraçar novos desafios com fé e esperança. Sob a proteção dessa Orixá tão poderosa, é o momento de agir com coragem e acreditar que o vento da mudança sempre sopra a favor de quem está disposto a se transformar. Que anos guie com força e sabedoria, trazendo luz para nossos caminhos e nos ajudando a enfrentar os desafios com o coração cheio de esperança. Vamos começar 2025 com fé, energia e a certeza de que, com sua proteção, podemos conquistar tudo!