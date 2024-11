Ritual do Anjo da Guarda para eliminar um grande problema

Ritual para eliminar grandes problemas da vida

1 vela de sete dias branca;

1 vela normal branca;

2 tiras pequenas de papel;

1 lápis;

Mel em grande quantidade;

Açúcar cristal.

Passo-a-passo para fazer o seu Ritual ao Anjo da Guarda

“Meu anjo da guarda pessoal, me ajude” ou, caso tenha pedido a ajuda para uma outra pessoa que não você mesmo, escreva “Anjo da guarda de (nome da pessoa), ajude-o(a)”.

Por diversos momentos, obstáculos são colocados em nossos caminhos de forma que apenas uma intervenção divina seria capaz de resolver ou eliminar o grande problema; seja por questões de saúde, dificuldades financeiras, barreiras amorosas ou qualquer outro assunto que torne sua vida incômoda, representando um peso para que se siga em frente. Diante dessas e outras situações, podemos solicitar a ajuda com o ritual do anjo da guarda pessoal, responsável por cuidar, auxiliar e abrir caminhos ; como ocorre através deste ritual que ensinaremos logo a seguir.Para dar início ao ritual com a finalidade de livrar-se de grandes problemas e incômodos — seja para si ou para um ente querido — definitivamente, contando com o auxílio do anjo da guarda, serão necessários os seguintes materiais:Com todos os materiais em mãos, pegue então uma faca e corte a vela de sete dias em duas partes no sentido vertical - como se estivesse preparando um lanche -, cuidando para fazer o corte um pouco ao lado do pavio (você precisará acendê-la posteriormente). Em seguida, pegue as duas tiras de papel e, em uma delas, escreva o seu nome ou no nome da pessoa que está querendo ajudar com esse ritual; na outra, escreva a seguinte frase:Feito isso, coloque as duas tiras de papel sobre uma das partes cortadas da vela, fixando-a com mel. Sobre a tiras, derrame mais mel e junte novamente ambas as partes. Em seguida, pegue então a vela branca normal e use a cera desta para vedar a vela de sete dias. Após isso, adicione bastante açúcar cristal em toda a vela.Finalize o ritual colocando um copo cheio d’água ao lado direito da vela de sete dias, acendendo-a. Quando a vela terminar de queimar, reúna os restos dela e também a água, jogando tudo em um rio ou local de água corrente.Lembre-se de, quando estiver fazendo o ritual e durante os dias em que a vela estiver queimando, repetir aos anjos o problema que deseja superar.