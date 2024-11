O horóscopo semanal de 18 a 24 de novembro chega com movimentos fortes e importantes para todos os signos. Para começar, a oposição de Mercúrio em Sagitário com Júpiter em Gêmeos nos garante uma cautela maior com excessos na comunicação. Além disso, esse posicionamento também traz à tona o cuidado com recebimentos, contratos e certos exageros ao olharmos afinco para nosso trabalho e rotina.

Horóscopo semanal de 18 a 24 de novembro

Nesta semana, o dia 19 traz Plutão, o planeta intenso e transformador, chegando de vez em Aquário, ao qual permanece pelos próximos 20 anos. Isso garante a todos os signos mudanças profundas e novos meios de olhar para suas questões e para o mundo externo.

Dia 21, é a vez do Sol chegar em Sagitário e trazer renovação para esse signo, promovendo mais expansão e crescimento de consciência. É o momento perfeito para liberarmos crenças e valores passados, dando espaço e caminho para o novo. Período de maior otimismo e alegria.

Já no dia 22, Vênus em Capricórnio trazendo bom aspecto com Saturno em Peixes promove maior estabilidade e segurança nas relações. Confira agora as previsões do horóscopo semanal para o seu signo!

Áries

Com o Sol chegando em Sagitário, seu espírito aventureiro ganha um impulso extra, trazendo oportunidades para expandir horizontes. Plutão chega em Aquário e renova suas ideias de transformações para o seu futuro. No amor, Vênus em Capricórnio em harmonia com Saturno em Peixes sugere compromisso e passos sólidos, ideal para construir algo duradouro.

Touro

Plutão chega em Aquário essa semana e agita transformações na carreira, pedindo inovação e ousadia. Vênus posicionada em seu setor de expansão, traçando uma harmonia com Saturno, favorece crescimento e oportunidades benéficas que chegam através do seu círculo social.

Gêmeos

Com o Sol entrando em Sagitário, suas parcerias e relacionamentos ganham destaque, trazendo novidades e movimento. Plutão também chega em Aquário e ativa grandes transformações nos estudos, viagens e expansão espiritual, impulsionando mudanças profundas. Vênus em boa sintonia com Saturno traz movimentos favoráveis e mais estáveis ao seu trabalho e carreira.

Câncer

A oposição de Mercúrio em seu setor de trabalho e rotina com Júpiter no seu social pode gerar desafios de comunicação, pedindo cautela para não prometer mais do que pode cumprir. Vênus em bom posicionamento com Saturno fortalece compromissos amorosos e parcerias profissionais com um toque de seriedade e lealdade.

Leão

Com o Sol entrando em Sagitário, sua criatividade e prazer estão em alta, trazendo entusiasmo para projetos pessoais e romances. Plutão em Aquário transforma suas parcerias, exigindo relações mais autênticas e profundas. A oposição de Mercúrio em Sagitário com Júpiter em Gêmeos pede equilíbrio ao lidar com planos ou comunicações, evitando exageros.

Virgem

Questões familiares e assuntos domésticos ganham destaque essa semana, pedindo atenção e dedicação. Plutão em Aquário sugere mudanças em sua rotina, promovendo transformações profundas no cuidado com a saúde e trabalho diário. Mercúrio em tensão com Júpiter exige cuidado com comunicação profissional e metas, evitando promessas excessivas.

Libra

Com o Sol entrando em seu setor de comunicação, sua expressão e trocas intelectuais se intensificam, trazendo novas conexões e aprendizados. Plutão chegando no ponto mais positivo do seu Mapa ativa transformações em seus projetos criativos e romances, exigindo autenticidade. A semana traz ainda estabilidade em temas familiares e compromissos a longo prazo.

Escorpião

O Sol chega em seu setor de dinheiro e sua atenção se volta para finanças e recursos pessoais, favorecendo novas oportunidades de ganhos. Plutão também chega em Aquário traz mudanças em questões familiares ou em sua base emocional, pedindo renovação. Vênus e Saturno estabilizam suas relações e facilitam compromissos sólidos nas parcerias.

Sagitário

Com o Sol chegando em seu signo, você brilha e renova sua vitalidade, favorecendo novos começos e projetos pessoais. A oposição de Mercúrio em seu signo com Júpiter em seu setor de parcerias e relacionamentos pede equilíbrio entre falar e ouvir, evitando exageros e cobranças demais. Vênus em Capricórnio em harmonia com Saturno estabiliza questões financeiras, promovendo segurança em novos investimentos e compromissos.

Capricórnio

Essa semana, sua vida social e amizades ganham destaque, trazendo novas conexões e oportunidades de novas parcerias. Plutão entra em seu setor de dinheiro e finanças e traz transformações, desafiando você a se reinventar e expandir suas crenças. A oposição de Mercúrio e Júpiter exige cuidado ao lidar com informações e contratos, evitando mal-entendidos. Vênus em seu signo em harmonia com Saturno fortalece sua confiança e comprometimento, trazendo estabilidade em relações pessoais e financeiras.

Aquário

Seu foco essa semana se volta para sua carreira e imagem pública, trazendo oportunidades de destaque e reconhecimento. Plutão chegando de vez em seu signo traz mudanças profundas na forma como você se apresenta ao mundo, pedindo uma reinvenção pessoal. A oposição de Mercúrio com Júpiter alerta para exageros em conversas ou decisões profissionais, pedindo mais cautela. Vênus, por sua vez, em parceria com Saturno, traz estabilidade emocional e favorece trocas duradouras, principalmente no âmbito profissional.

Peixes

Essa semana, o Sol entra em seu setor de carreira e suas crenças e interesses ganham destaque, favorecendo o aprendizado e a expansão. A tensão de Mercúrio com Júpiter pede cuidado com informações e acordos, evitando mal-entendidos. Vênus boa harmonia com Saturno em seu signo fortalece seu senso de responsabilidade e traz estabilidade emocional, especialmente em relacionamentos e projetos pessoais.