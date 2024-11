Banhos de ervas na Umbanda: limpeza energética da alma

Sobre os banhos de ervas na Umbanda

Arruda: Ruta graveolens;

Guiné, Ortega: Petiveria tetrandra;

Tabaco;

Café em pó.

Receitas de Banhos de Ervas na Umbanda

Banhos para limpar a energia

Banho de pacificação

Os banhos energizantes são importantes, porque despertarão em você o desejo de viver o dia-a-dia, de ganhar coisas e, principalmente, dar uma capacidade de intuir coisas boas. Diferentes culturas e diferentes povos sempre usaram o aroma e a aromaterapia como forma de se livrar do cansaço físico, mental e espiritual. Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham mais interesse sobree quais seus efeitos.Antes de tudo, é importante entender que as ervas são uma espécie de energia. Cada banho de ervas irá promover em seu campo de energia uma espécie de reação, dependendo do tipo de reação que você deseja ter, você deve usar uma ou outra erva. Os chamados banhos de descarrego geralmente envolvem ervas que não são muito perfumadas, porque têm o poder de afastar energias que não são boas ( energia negativa ). Então, algumas dicas de banhos de descarrego envolvem ervas como:Esses ingredientes têm o poder de fazer uma limpeza energética . Também é possível fazer um banho com sal de pedra, que não é uma erva, mas é amplamente utilizado nestes banhos de descarrego e limpeza energética. É sempre importante, depois de um banho de descarrego, fazer um banho de energia. Normalmente, o ideal é fazer o banho de descarrego antes de ir para a cama, e um banho de energia na parte da manhã.Os banhos energéticos recomendados são feitos com:Essas ervas são mais perfumadas e agradáveis ??de cheirar. Você pode usar uma, duas e até três dessas ervas. Tome seu banho de limpeza e depois tome um banho com essas ervas. Estas ervas, ao contrário das ervas de limpeza, podem ser jogadas da cabeça para baixo (exceto a Canela).Outro tipo de banho que você pode fazer, geralmente é um banho de pacificação quando você está muito ansioso. As ervas que você pode usar são: Camomila e pétalas de rosa branca. O procedimento é o mesmo, e isso deve te trazer muita paz e tranquilidade.