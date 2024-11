Horóscopo

7 regras básicas para quem nunca foi num terreiro de Umbanda

Lembre-se: Um bom terreiro de Umbanda não distingue ricos e pobres, brancos, negros, pardos ou amarelos. A Umbanda é universalista, catalizadora de todas as correntes, não enxerga nem distingue grau de estudo, classe social ou orientação sexual. Veja as regras do terreiro de Umbanda.Se você nunca foi num terreiro de Umbanda, poderá ser importante conhecer algumas das formas de atuação. Apesar de a Umbanda ter diferentes formas de ser, variando de templo para templo, a verdade é que existem algumas normas para retirar o máximo partido de uma ida no terreiro.7 Regras Básicas para ir num Terreiro de Umbanda/* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}VestimentaO terreiro de Umbanda é um local de culto, sagrado e, por isso mesmo, você deve utilizar o bom-senso e o respeito como regra na hora de escolher que roupa usar. Não vá num terreiro com roupas curtas ou justas, decotadas ou transparentes. Utilize sim roupas confortáveis e claras.Grande parte das pessoas num terreiro estarão descalças, mas isso pode variar de terreiro para terreiro. Mas se prepare para a necessidade de tirar os sapatos antes de entrar no local./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}O que fazer quando chegar no terreiro de Umbanda?Assim que você chegar no terreiro, terá a necessidade de tirar um senha que dita sua posição na fila para o atendimento com o médium incorporado. Se existir um livro, assine também sua presença.Você poderá ainda ver algumas pessoas dizendo umas frases enquanto estão com os dedos entrelaçados e mãos voltadas para baixo. Esse é ritual de agradecimento às Senhoras Pomba Giras e aos Senhores Exus./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}Como se portar no terreiro de Umbanda?Um terreiro não é local para conversas, futilidades, fofocas, vendas, vícios ou brincadeiras. Este é um local de encontro com Deus. Por isso, permaneça em silêncio e se deixe envolver por todos os rituais./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}Antes de começarAntes da celebração, o dirigente do terreira irá começar por fazer uma defumação na casa. Esse ritual se assemelha a uma normal defumação e servirá para minimizar as energias negativas que possam estar presentes. Mas há ainda outro ritual que se faz no terreiro, o marafo, que serve para fechar a casa a espíritos com más intenções./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}Solo sagradoNormalmente, o solo sagrado é um local separado dos restantes por correntes ou portões. Lá estarão o Pai de Santo, a curimba, o médiuns, os cambones e o congá (altar). Em alguns terreiros, poderá também existir uma fonte.Você só poderá entrar neste espaço depois de ser chamado, pois é aqui que os guias trabalham as bênçãos. Aqui é obrigatório entrar descalço. Assim que entrar, você deve encostar sua cabeça no altar, como sinal de respeito a Deus, aos Orixás e as entidades./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}Magia riscadaNo chão, você poderá ver alguns símbolos, como velas, pedras, água e outros elementos, e é isso que se chama de magia riscada. São considerados comandos mágicos e aglutinadores de energia utilizados pelas entidades. Utilize roupas confortáveis e de cores claras, pois o passe é feito num local sagrado e, assim, é importante que o respeite./* GRID NÚMEROS */.wrapperNumeros {border-bottom: 1px solid #e0e0e0;padding: 0 0 25px;margin:20px 0 30px;}.rationrContent {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100% !important;height: 100% !important;}.rationrContentBefore {position: relative;max-width: 60px !important;max-height: 60px !important;}.rationrContentBefore::before {content: "";display: block;width: 100%;padding-top: 100%;background: 0 0;}SomA música é muito importante num terreiro. Os mestres Ogãs cantam e tocam os pontos que irão fomentar a energia vibratória da gira. Cada momento possui um ponto e todos os instrumentos são vistos como sagrados.Leia também: Pomba Gira: Tudo o que você tem que saber Credo umbandista – peça a proteção aos orixás Previsões dos Orixás para cada signo neste ano