Horóscopo

Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan Horóscopo do Dia para Capricórnio Amor Quanto mais sede você tiver de mudar, mais certo sua relação dará daqui para frente. Seja a mola impulsionadora de tudo isso junto com o seu parceiro. Trabalho Fuja de conversas fora de hora e seja focada, assim você renderá mais e cumprirá suas metas sem maiores problemas dentro do prazo. Bem Estar Evite dormir tão tarde, pois você precisa descansar o suficiente para estar disposta durante o dia. Faça sua jornada render.