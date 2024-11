Horóscopo

Horóscopo do Dia para Sagitário

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez Horóscopo do Dia para Sagitário Amor Muitos compromissos à vista e vocês precisam começar a se organizar para determinarem que tipo de rotina querem ter juntos. Trabalho Rumando para a direção certa, não haverá nada que você não possa realizar. Haverá mais pressão sobre você que, apesar da capacidade, encontrará dificuldade na situação. Se colegas te elogiarem pela competência, lembre-se da modéstia. Bem Estar Evite agir sempre de forma tão reativa a novas propostas e planos vindos da pessoa amada. Se você acha que não consegue lidar com as diferenças, prefira estar sozinha e fique bem consigo mesma.