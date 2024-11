Horóscopo

Horóscopo do Dia para Escorpião

ESCORPIãO - 23/out a 21/nov Horóscopo do Dia para Escorpião Amor Deixe sempre seus sentimentos claros e tenha responsabilidade sentimental com quem está interessado em você. Trabalho Parece que uma tempestade está a caminho e conseguirá abalar o seu relacionamento de vez. Assim, mesmo que ela venha para o bem de ambos, será difícil aceitar um término tão brusco. Bem Estar Alimente-se melhor, faça uma dieta equilibrada e tente praticar exercício físico moderado para equilibrar as energias e as calorias.