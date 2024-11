Horóscopo

Horóscopo do Dia para Touro

TOURO - 20/abr a 20/maio Horóscopo do Dia para Touro Amor O seu parceiro precisa mais do que nunca da sua companhia e apoio. Com isso, seja ao máximo o suporte que ele tanto busca nessa fase complicada, pois apenas com diálogo, carinho e atenção você o ajudará. Trabalho Você precisa focar mais nos estudos e voltar a cogitar o plano de uma pós-graduação ou uma especialização. Nunca pare de buscar conhecimento. Bem Estar Estar bem consigo mesma vale muito, por isso, não deixe que as pessoas roubem seus momentos íntimos.