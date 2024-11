Horóscopo

Pedra Lápis Lazuli: conheça o seu significado espiritual

A pedra Lápis Lazuli é uma pedra preciosa de origem latina admirada desde a antiguidade. Seu tom azul intenso originou o seu nome, que significa “pedra azul”. Além da beleza, ela possui diversas propriedades espirituais e terapêuticas. Saiba quais são elas e como aproveitá-las.Lápis Lazuli na loja WeMysticPedra de forte energia espiritual e promove a elevação espiritual e o fortalecimento mental. Ver na Loja OnlineSignificado espiritual da Pedra Lápis LazuliA pedra Lápis Lazuli é derivada de diversos minerais, e sua beleza e poderes espirituais são derivados de todos eles. O valor espiritual dessa pedra era reconhecido desde o Antigo Egito, onde a pedra era encontrada em joias, tumbas e esculturas. Nessa cultura, acreditava-se que a pedra abria um portal para o mundo espiritual. Já no catolicismo, era muito comum enxergar a presença da pedra preciosa em pinturas da Virgem Maria, associando a pureza, inocência e a transparência. Para os nativos indígenas, essa era a pedra da verdade, responsável por fazer as pessoas não dizerem mentiras e serem sinceras.As propriedades da Pedra Lápis LazuliAssim como as demais pedras azuis, a Lápis lazuli é uma pedra que contribui para a clareza mental, induz a sabedoria, clarifica objetivos e estimula a meditação. Por expandir a consciência, essa pedra é utilizada por pessoas que desejam ter sonhos lúcidos ou realizar projeção astral.Também é utilizada em terapias com cristais e contribui em tratamentos de problemas na garganta, cordas vocais, laringes e sistema endócrino. Beneficia também a saúde da cabeça, aliviando dores, dores atrás dos olhos e cansaço por conseguir relaxar nervos hipercerebrais. É conhecida como a pedra do bom humor e da comunicação, apoiando pessoas que desenvolvam atividades intelectuais.Como utilizar a Pedra Lápis LazuliPara a meditação, indica-se posicionar a pedra sobre o chakra frontal (6º chakra também conhecido como terceiro olho) entre as sobrancelhas. Esse posicionamento também induz a inteligência e o poder psíquico.Para curas do corpo físico, deve-se utilizar a pedra como amuleto ou também colocá-la sobre o chakra terceiro olho. Ela ajuda a regular o sistema nervoso, cérebro, nariz e olhos nessa posição.Para desenvolver bom humor e comunicação, sugere-se colocar a pedra na sua mesa de trabalho, pode ser na gaveta ou ao lado do computador.Atenção: não sugerimos ter essa pedra no quarto de dormir, pois é muito energética. Não a deixe perto da cama pois pode atrapalhar o sono. Antes de utilizar essa pedra, lave-a em água corrente ou água da chuva (nunca em água com sal) e energize por apenas 3 minutos na luz solar. Acessórios com Lápis LazuliO Pingente de Lápis Lazuli é ideal para momentos em que sentimos necessidade de uma conexão divina maior e mais intensa para nos fortalecer e proteger.Quando usado no dia a dia ele traz proteção e força vital para a sua rotina.Para potencializar o seu poder, faça um ritual de conexão espiritual:Acenda uma vela azul em um ambiente calmo em que você consiga ficar sem ser interrompida por alguns minutos. Sente-se confortavelmente nesse ambiente com a coluna ereta, segure o seu pingente nas mãos e feche os olhos. Respire profundamente por três vezes. Imagine uma luz azul índigo descendo dos céus e entrando no seu corpo através do topo da sua cabeça. Visualize essa luz descendo pelo seu corpo devagar até chegar aos seus pés e descer para a Terra, criando uma conexão entre os céus e a Terra onde você é o elemento conector. Sinta a força do universo fluir pelo seu corpo e fique nessa visualização por alguns momentos. Volte para a realidade respirando fundo mais três vezes. Abra os olhos devagar e coloque o seu colar.CuriosidadesPedra referencial da profissão de: Advogados, pessoas da área de direito Jornalistas, produtores e outros profissionais de comunicação. Estudantes, de qualquer vertente Músicos. Psicólogos e terapeutasSignos: Touro, Aquário e Sagitário.Energia: EspiritualComprar Lápis Lazuli, a pedra da clareza mental e da sabedoria!Veja também: Pedras preciosas brasileiras e o seu significado. Como resgatar a paz e alegria de viver com Tarot e Xamanismo. Renove suas energias: prepare um banho para cada dia da semana.