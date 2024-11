Horóscopo

Horóscopo do Dia para Peixes

PEIXES - 19/fev a 20/mar Horóscopo do Dia para Peixes Amor Sonhe alto, em breve vocês poderão realizar os sonhos que estavam alimentando juntos e com muito amor. Trabalho Mostre mais disciplina e não confunda as coisas. Os problemas de casa devem ficar lá e os problemas do trabalho não devem ser levados à sua família e amigos. Bem Estar Hoje ainda não é o melhor dia para pedir uma promoção ou procurar por um novo emprego. Aguarde um pouco mais, pois logo sua intuição avançará.