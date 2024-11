Horóscopo

Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan Horóscopo do Dia para Capricórnio Amor Este dia pode não ser saudável para desenvolver um bom relacionamento com o seu parceiro. Alguns problemas familiares mais sensíveis podem aparecer. Trabalho Dia de muito trabalho e alta exigência. Ânimo total, pois você vai finalmente mostrar o que é capaz. Bem Estar O hoje o dia vai ser bom no campo da saúde mas deverá ter cuidado com a alimentação e evitar refeições pesadas muito calóricas ou longas para que não tenha problemas digestivos.