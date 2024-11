Horóscopo

Orações para o mês de novembro – Mês das Almas

Veja no artigo poderosas orações para pedir bênçãos e proteção para o mês de Novembro.Orações do mês de Novembro – o Mês das AlmasO mês de novembro é considerado pela Igreja Católica como o Mês da Almas. Em sua admirável pedagogia da fé, ela nos lembra da importância de orar pelos que já faleceram e contemplar a vida eterna um mês antes do mês de dezembro, o período festivo de renovação. Por isso, é importante dedicar este mês à meditação da morte, como uma passagem para junto de Deus, e não como um mal irremediável. É preciso ter muita fé e o coração forte para nos recordar dos mistérios da morte em nossas orações. Conheça abaixo algumas orações poderosas para se fazer durante todo o mês de novembro.Oração para o início do mês de novembro“Que este dia que inicia o mês de novembro seja abençoado! Meu Deus, neste dia humildemente peço que me envolvas e lances teus raios de luz em minha direção. Cubra-me com tua proteção, reabasteça minhas energias, Faz-me compreender e elevar o meu coração.Que eu sempre saiba perdoar, lavando a alma. Que eu seja só amor. Vem Espírito superior, carrega-me em teus braços. Dai-me a força de que preciso, para continuar a missão que vim cumprir. E nunca me deixe esquecer os teus ensinamentos. Aprendiz de um tempo, ó centelha de vidaEnsina-me sempre a respeitar todos os seres Que minha criança interior possa espalhar a alegria, o otimismo, a paz e a serenidade que sinto e sei que vem de ti. Vem espírito da brandura, traz-me a cura, lava meu interior, E que nele renasça a flor da tua energia, Para que eu possa espalhar a suavidade, o conforto de uma palavra amiga, a lealdade do existir, até quando eu deva partir.Dá a mim e a meus amigos um bom mês de novembro, de paz e serenidade Para que possamos estar aqui, adultos e conscientes mas com o coração de criança. Amém”Oração do mês de novembro“Querido Pai, Vós haveis dado aos Santos do Céu a Felicidade Eterna e eles vivem agora na plenitude da Vossa glória. Devido ao Seu Santo Amor, eles também se preocupam comigo, com a minha família, com os meus irmãos, a minha Igreja, e os meus vizinhos.Obrigado, obrigado, obrigado pelo dom da vossa amizade e do testemunho de uma vida Santa. Eu peço aos nossos Santos padroeiros e a todos os Santos a interceção por todos nós. Peço-vos que nos ajudeis a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu. Ó Senhor, dai-nos a Vossa proteção, dai-nos a Vossa assistência para vencermos as tentações ganhando a plenitude da vida, junto Convosco. Amém”O mês de novembro começa com o Dia de Todos os Santos, no dia 1º, e o Dia de Finados, no dia 2.Veja aqui uma Oração Poderosa o Dia de Todos os Santos e aqui uma seleção de Orações para o Dia de Finados.É um mês de muita oração e dedicação a Deus, por isso não limite suas orações apenas ao princípio do mês. Dedique-se durante todo o mês de novembro para entrar o mês de dezembro, de renovação e fé, com a alma purificada e preparada para o ano que vai começar.Veja também: Orações para o Dia de Finados Dia de Todos os Santos – aprenda a rezar a Ladainha de Todos os Santos Conheça a história de Nossa Senhora Aparecida – a Padroeira do Brasil