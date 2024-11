Horóscopo

Oração para o Dia das Bruxas

O Dia das Bruxas – também conhecido como Halloween – é comemorado no dia 31 de outubro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde é tradição celebrar essa data. Saiba no artigo a origem e a importância desta celebração para quem realmente acredita que as bruxas existem de verdade. Veja uma oração direcionada ao poder das bruxas para ser rezada neste dia. Faça uma oração Dia das Bruxas e se proteja das energias negativas.Oração Dia das Bruxas – Oração de Poder da BruxaMuitas pessoas acreditam na real existência das bruxas. Não são aquelas bruxas dos contos de fadas, que são más, voam em vassouras e assustam criancinhas. Mas sim mulheres capazes de realizar magias, feitiços e simpatias, que possuem poderes sobrenaturais e são capazes de realizar coisas extraordinárias.Para muitas pessoas, as bruxas são deusas que moram dentro das mulheres e que, com o despertar espiritual, encontram seus verdadeiros poderes em realizar magias e feitiçarias. No passado, as bruxas ou antigas sacerdotisas eram mulheres que compreendiam com os ciclos da natureza e a sua força, e realizavam rituais em homenagem à ela — posteriormente chamados de bruxaria. Na verdade, as bruxas eram Deusas que conseguiram ampliar a sua percepção para os mistérios da vida, do universo e da natureza."Algo muito maior me rege. Algo muito maior me abre os caminhos. Este algo é alguém, este alguém é minha mãe. Sou filha da deusa e não há neste mundo nem nos céus quem possa contra mim. Sou indomada por ser filha da grande mãe. Ela comanda meus passos e me protege de tudo e todos. Sou livre, pois minha deusa assim me fez, de braços abertos pra liberdade. Sou forte, pois tenho a deusa comigo, a todo instante, a todo o momento. Sou poderosa, pois tenho a sabedoria das ancestrais, o conhecimento da arte e o dom da magia. A ti, grande mãe, venero e honro. A ti rogo, peço e suplico. A ti cultuo, saúdo e elevo. A ti conto meus segredos, choro minhas lágrimas e rio meus risos. Sou filha da deusa, sou filha de gaia, e agora, quem poderá contra mim? Assim seja, assim se faça!"Origem do Dia das BruxasA origem do Dia das Bruxas não tem nada a ver com as brincadeiras de "Gostosuras ou Travessuras", abóboras enfeitadas, fantasias ou assombrações que nós vemos nos filmes. A origem dessa celebração vem dos povos habitantes das Ilhas da Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 D.C. e era uma data de celebração ao luar do fim do verão, mas que não se relacionava às bruxas ou à magia.