1 de Novembro: a Oração do Dia de Todos os Santos

O dia 1º de novembro é considerado o Dia de Todos os Santos desde o ano 835 d.C., quando a Igreja Católica decidiu instituir um dia dedicado a todos aqueles que estão no Céu, mesmo aqueles que não foram reconhecidos como santos por não terem sido canonizados ou que não tiveram um dia específico do ano determinado como seu. Conheça neste artigo a Oração do Dia de Todos os Santos.É dedicado também aos mártires, que viveram uma vida santa e morreram pela fé na sua igreja. É um dia de todos eles, que se encontram junto de Deus e intercedem por nós. Aprenda a Oração do Dia de Todos os Santos para rezar no dia 1º de Novembro.Oração do Dia de Todos os SantosOração para Todos os Santos"Jesus, que o mundo salvastes, dos que remistes cuidais, E vós, Mãe santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros todos dos Anjos, patriarcal legião, profetas de tantos méritos, pedi por nós o perdão. Ó precursor do Messias, ó Ostiário dos céus, com os Apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires; vós, Confessores, Pastores, Virgens prudentes e castas, rogai por nós pecadores. Que os monges peçam por nós e todos que o céu habitam: a vida eterna consigam os que na terra militam. Honra e louvor tributemos ao Pai e ao Filho também, com seu Amor um só Deus, por todo o sempre. Amém."Oração para o dia de todos os Santos"Querido Pai, Você tem dado aos santos do Céu a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de Sua glória. Devido ao seu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da sua amizade e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço ao nossos santos padroeiros e todos os santos que se tornaram particularmente queridos para mim a interceção por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu. Ó senhor, dai-nos sua assistência para vencer a tentação ganhando a plenitude da vida com você. Amém."Oração para pedir por Graças"A vós, bem aventurados, Todos os Santos Que estais no Céu e sois fieis amigos de Deus Peço a vossa proteção para (dizer o problema que enfrenta). Fazei com que eu saia vitorioso dessa batalha difícil que tenho de enfrentar Dai-me a vossa paz, a vossa força e a vossa justiça Para que eu saia firme na fé e jamais esmoreça Perante qualquer tipo de obstáculo. Amém."Esse período do ano é muito propício para as orações, pois além do Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, no dia 2 de novembro celebra-se o Dia de Finados, mais um dia para profundas orações àqueles que já faleceram. Aumenta a sua fé e sua espiritualidade dedicando com muito fervor as suas orações nestes dias. Faça uma Oração do Dia de Todos os Santos e reze por todos aqueles que estão junto do Senhor.Veja também: Orações para o Dia de Finados Dia de Todos os Santos – aprenda a rezar a Ladainha de Todos os Santos Conheça a história de Nossa Senhora Aparecida – a Padroeira do Brasil