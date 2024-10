Horóscopo

8 sinais de que você descende de uma longa linhagem de bruxas

O termo bruxa nunca foi bem aceito pela sociedade em geral. Ainda hoje, é preciso um esforço para quebrar os estereótipos das bruxas de Halloween, com chapéu pontudo e nariz cheio de verrugas. Durante muito tempo, as bruxas tiveram que se esconder por medo de serem mortas ou perseguidas. O fato é que ainda existem muitas pessoas cujo os ancestrais eram poderosos bruxos e eles não fazem ideia de que são bruxos hereditários. Conheça os sinais de que você descende de uma linhagem de bruxas.Se você se identifica com algum dos sinais abaixo, existem grandes chances de descender de uma longa linhagem de bruxas. Veja 8 sinais de que você é descende de uma linhagem de bruxas"Família é como uma árvore com galhos que crescem em diferentes direções, mas que têm a mesma raiz"Desconhecido8 sinais de que você é descende de uma linhagem de bruxasSua família sempre contou histórias de fadas encantadorasA feitiçaria é algo que exige uma enorme responsabilidade. Os anciões da arte da magia gostavam de ensinar suas lições sobre tais coisas através de histórias e contos de fadas. Muitas vezes, esses contos são intrigantes e agora você sabe o porquê.Você tem marcas de nascença de famíliaSe você tem a mesma marca de nascença da sua avó ou de outra pessoa da família, pode ser um sinal de que é descendente de bruxas. Pode ser uma verruga, uma sarda, uma cicatriz com origem desconhecida ou uma marca de nascença. Ter as mesmas marcas que alguém da sua família é uma forma de dizer que é uma bruxa hereditária. Principalmente, quando esses familiares contam história sobre o significado desta marca.Sua família sempre usou remédios naturaisPodemos chamá-los de poções, pomadas, elixires, ou como preferir, mas os remédios naturais sempre funcionam. Se alguém do seu círculo familiar sempre tem o remédio perfeito para sua doença, pode apostar que usa ingredientes naturais.Sua família sempre observou a lua e as estrelasAlgumas pessoas sabem que há lua cheia apenas observando a luz da noite. Outros, assim como sua família, sabem ainda como isso vai afetar suas vidas. Seus familiares provavelmente te ensinaram a respeito de estabelecer intenções e sobre o poder de manifestação. Estes conhecimentos estão atrelados às longas linhagens de bruxas.Seus familiares respeitam e consideram muito a naturezaSeja através de uma história, de lembranças da memória ou até mesmo levando você fisicamente até ela, sua família sempre te transmitiu a importância da natureza. Talvez por isso, você a ame muito também.Sua família tende a dizer coisas estranhasTodos têm um membro estranho na família, que também diz coisas estranhas. Mas, nas famílias das bruxas é diferente. Seus familiares te dão os melhores conselhos do mundo, mas você precisa descobrir o que significam. Eles falam em enigmas? Possivelmente. Porém, uma vez que você entende o que significa, pode tomar grandes decisões em sua vida.Você aprendeu a respeitar todas as coisas vivasVocê ama a natureza e os animais, mas as pessoas levam um tempo para se acostumar com isso. Aqueles que te ensinaram a respeitar todas as coisas vivas em sua família, sempre disseram que seria desta forma.Sua família é muito reservadaA sua família nunca foi uma frequentadora assídua de festas e encontros sociais. Em vez disso, preferem a companhia um do outro e se empenham para tornar seu círculo muito amoroso.