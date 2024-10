Horóscopo

Horóscopo do Dia para Peixes

PEIXES - 19/fev a 20/mar Horóscopo do Dia para Peixes Amor Seja compreensiva e não deixe que o estresse do dia-a-dia te consuma demais. Vocês merecem um tempo para vocês e muito mais apoio. Trabalho Trabalhos em equipe tendem a mostrar um resultado mais positivo que se executado individualmente. Não tenha medo de se aproximar dos seus colegas e oferecer a sua ajuda. Bem Estar Hoje o dia pode te fazer se sentir meio desconfortável, levando-a a muito estresse e à falta de forma física. Cuidado com essa fase, cuide-se mais.