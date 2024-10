Horóscopo

Horóscopo do Dia para Gêmeos

GêMEOS - 21/mai a 21/jun Horóscopo do Dia para Gêmeos Amor Hora de colocar as cartas na mesa e mostrar o que realmente está disposta a fazer para salvar sua relação. Seja sincera e não continue no que te faz mal. Trabalho Sua nova missa é de ser alguém melhor para passar confiança a quem te observa de longe. Traga amor à sua dedicação. Bem Estar Se as coisas se tornarem problemáticas, não se surpreenda se tiver dores de cabeça ou sentir o corpo cansado. Pratique atividades que amenizem.