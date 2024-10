Horóscopo

Horóscopo do Dia para Touro

TOURO - 20/abr a 20/maio Horóscopo do Dia para Touro Amor Hoje você passará todo o dia bastante carente, sentimental e cabisbaixa, de modo que precisará de carinho, atenção e mimos extras do parceiro. Abra o jogo e cobre dele essa companhia mais afetiva nessas horas. Trabalho Mantenha-se longo dos focos de problemas. Se assim fizer terá mais capacidade de avaliar e julgar as situações e assim conseguir ter acesso a projetos diferentes e ousados. Bem Estar Fuja do stress cotidiano e intensifique as atividades de concentração na sua rotina.