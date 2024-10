O horóscopo semanal de 28 de outubro a 3 de novembro traz muita agitação no céu. A tensão está em nos livrarmos de velhos paradigmas e do passado que insiste em rondar e que nos impede de conquistar o novo. O próximo capítulo da vida é recheado de surpresas e de evolução, mas é necessário romper com as estruturas velhas para acessarmos a novidade.

Horóscopo semanal de 28 de outubro a 3 de novembro

A Lua Nova do dia 01/11, em Escorpião, faz com que questões muito internas possam tomar outros rumos. O encontro de Sol e Lua nos coloca no centro de uma batalha física e emocional, que nos garante acesso ao que há de melhor em nós. Mas, para isso, é necessário não termos medo de enfrentarmos certos “monstros” para vencermos, de fato, passagens pesadas da nossa vida. Confira, agora, o horóscopo semanal para o seu signo!

Áries

Essa semana será um bom momento para revisitar questões emocionais, com cuidado extra, especialmente em relacionamentos, onde palavras mal colocadas podem gerar atritos. A Lua Nova do dia 1° chega para abrir novos e prósperos caminhos, sobretudo, ao que está em transformação na sua vida.

Touro

É possível que você enfrente mudanças não planejadas. Esteja aberto ao que surge, se livrando de paradigmas que não te acrescentam mais nada. No início de novembro, uma oportunidade se revela, permitindo que você escolha o caminho que mais ressoa com seu propósito.

Gêmeos

Fortaleça suas convicções, pois há risco de se deixar levar por ideias ilusórias, levando a decisões precipitadas. Aja com cautela antes de encerrar situações que talvez precisem apenas de ajustes. A Lua Nova do dia 1°/11 abre portas promissoras, permitindo que você avance em direção ao que realmente quer.

Câncer

Esta semana, seus projetos e planos de crescimento ganham um novo fôlego e otimismo. Contudo, cuidado com as ilusões; opte por decisões maduras e equilibradas para que as emoções não tomem a frente. A Lua Nova do dia 1° promete boas oportunidades em questões amorosas.

Leão

Questões familiares ou ligadas ao lar podem emergir, exigindo sua atenção e paciência. Esse processo pode gerar algum estresse, especialmente se houver burocracias envolvidas. Com a entrada de Mercúrio no ponto mais positivo do seu Mapa, sua energia se renovará, trazendo mais leveza, otimismo e visão positiva.

Virgem

A tensão dessa semana pode te deixar mais impaciente com a rotina, especialmente na comunicação, que pode ficar mais incisiva. Contudo, essa energia também te impulsiona a tomar decisões importantes que talvez estivesse adiando. Prepare-se para encarar algumas mudanças de maneira prática e organizada.

Libra

Questões financeiras ganham destaque, exigindo ajustes importantes para seu crescimento e autoconfiança. Algum imprevisto pode surgir, mas ele abrirá espaço para uma maior liberdade no futuro. Acredite e siga em frente com confiança.

Escorpião

A semana promete intensidade e dinamismo, com Mercúrio evidenciando imprevistos, que te farão reavaliar certas escolhas. Mantenha-se em movimento, focado no presente e atento ao impacto de suas ações sobre os outros. A Lua Nova em seu signo no dia 1° renova energias e traz um sopro de vitalidade.

Sagitário

A semana pede calma e cuidado com a comunicação. A entrada de Mercúrio no seu signo no dia 2 pode te tornar ainda mais franco nas palavras e atitudes. Aproveite para resolver pendências, mas prefira uma abordagem equilibrada.

Capricórnio

Amigos e contatos podem ser valiosos nesta semana, trazendo oportunidades e facilidades na vida pessoal. Nos assuntos amorosos, porém, evite agir impulsivamente; Marte em destaque pode trazer impetuosidade. Prefira diálogos construtivos que contribuam para o entendimento.

Aquário

A semana pode trazer novidades no campo profissional, abrindo portas inesperadas. Aproveite esse impulso para redefinir metas e se concentrar nos projetos que mais combinam com suas ambições. A Lua Nova promete oportunidades que alinham com seu crescimento.

Peixes

Alguma indefinição na vida amorosa pode causar inquietude no início da semana, gerando reflexões sobre o que você deseja para o futuro. A Lua Nova do dia 1° traz boas perspectivas de expansão e realização. Tenha clareza sobre seus desejos para manifestá-los de forma positiva.