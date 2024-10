Como pedir licença em um cemitério — Formas de se cuidar e ficar tranquilo

Respeito sempre

Morar perto de um cemitério exige cuidados especiais

Os guardiões e entidades presentes no cemitério não são sempre ruins

Nem sempre as almas seguem o caminho correto de primeira

Entrar em um, ou mesmo estar perto de um, é uma experiência forte para qualquer pessoa. Esse é um ambiente onde a nossa matéria descansa depois da morte, e a nossa alma ganha liberdade. Por isso, cemitérios são lugares com uma carga energética forte que mexe com o emocional de qualquer um. Por esse motivo, estar próximo de um cemitério, seja morando perto, passando na calçada ou entrando nele é necessário ter cuidado e respeitar o ambiente. Veja algumas situações e como se cuidar para evitar problemas e ficar mais tranquilo com a situação.O mais importante de tudo é saber respeitar o lugar. É necessário entender o peso espiritual e energético do ambiente e não subestimar ou ser desrespeitoso. O descanso do corpo e a liberdade da alma é um processo natural e significativo e por isso não se pode ter uma atitude ruim perante isso. É essencial que se peça licença aos espíritos e aos guardiões do lugar, assim como se você estivesse entrando na casa dos outros. É respeitoso e necessário que você peça licença quando vai entrar na casa de outras pessoas, certo? Bater na porta, avisar com antecedência.: lá é a casa das pessoas que já passaram deste plano para outro. E assim como na sua casa existe você protegendo-a, também existe essa entidade protegendo o cemitério e, portanto, é crucial pedir licença para quem está guardando este ambiente, esta casa.Nem sempre temos um poder de decisão na hora da comprar ou alugar uma casa ou apartamento . Às vezes você mora com seus pais, por exemplo, e não tem uma alternativa a não ser morar naquele lugar próximo ao cemitério. As energias do cemitério estando tão próximas de você afetam o seu dia-a-dia no humor e até mesmo na sua saúde. É, portanto, crucial que você se cuide para evitar maiores problemas. Mantenha-se sempre protegido fazendo limpezas periódicas e pedindo proteção para que não essas energias não tenham um impacto tão grande em sua vida.Em muitas culturas ocidentais a morte é algo pesado e negativo, que deixa as pessoas tristes e com suas energias em baixa. E em muitas crenças a morte tem um grande peso além de figuras como exús , deuses, orixás e guardiões que representam a morte. Não significa, no entanto, que essas figuras são más ou que trazem energias negativas . Elas não vão automaticamente fazer coisas ruins por estarem ligadas à morte. O que não quer dizer também que elas não sejam importantes e representativas. Além de tudo isso, elas são equivalentes a outras figuras e, por isso, exigem respeito. Sempre peça licença e seja respeitoso com essas entidades. É legal colocar também que essas figuras e entidades não são necessariamente ruins. Essa conexão da morte com algo ruim acaba levando a esse entendimento automático que as entidades ligadas à morte são ruins também. Elas muitas vezes estão cuidando dos mortos e do ambiente onde eles estão. O que também não quer dizer que elas sejam super tranquilas e, com isso, é preciso cuidado ao lidar com elas. A morte é um aspecto extremamente importante e não deve ser levado de forma leviana.Em filmes e outras referências culturais a gente vê e ouve falar dos mortos que vêm atormentar e fazer da nossa vida algo ruim. Eles vêm em busca de vingança, para fazer mal ou ficar próximo de familiares ou pessoas que não gostariam de ter se separado. Isso é sim uma realidade, mas muito diferente do que é retratado nessas referências da nossa cultura. Nem sempre o espírito e alma de uma pessoa consegue seguir o seu caminho logo de cara. Por conta disso acaba voltando para determinados lugares, muitas vezes para a casa de entes queridos ou de volta para a sua antiga casa no mundo físico. Em outras ocasiões também acontece desse espírito não necessariamente voltar para algum ambiente conhecido, mas permanecer no próprio cemitério, usando como fonte primária de sua energia o seu corpo. Como qualquer um de nós, o espírito também precisa de energia, mas não consegue isso através da comida, por exemplo, como nós conseguimos. Com isso, ele se “alimenta” dessas pessoas ou do seu próprio corpo até que siga o seu caminho, e isso pode ser extremamente prejudicial para alguém que esteja sendo sugado de sua vivacidade. É essencial que sempre sejam feitas limpezas e manter o espírito harmonioso dentro do ambiente familiar. Isso já ajuda a afastar essas almas que vagam sem rumo e ajudam a manter a integridade do seu lar no nível espiritual também. Uma vez que o espírito percebe que não há energias a serem usadas naquele ambiente, que você está protegido ou que o ambiente não está completamente abalado pela sua perda, ela consegue começar a trilhar o seu caminho.