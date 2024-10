Esse com certeza é aquele mês em que você poderá se sentir como Fênix que ressurge das cinzas, mas pra isso é importante acompanhar os trânsitos do mês e se colocar atento pra aproveitar dessas energias, senão o pássaro pode esquecer que precisa voltar a vida. E você verá que há muito mais força dentro de você do que imaginava. Bora lá conferir o calendário astrológico de novembro 2024?

Calendário astrológico: novembro de 2024

1ª quinzena de novembro de 2024

Já começamos o mês no primeiro dia com uma Lua Nova em Escorpião nos lembrando que o caminho para transformar algo no seu entorno precisa primeiro começar dentro de você. Em seguida Mercúrio entra em Sagitário nos convidando a compartilhar mais de nossos aprendizados pessoais, energia que se intensifica também quando a Lua alcança a fase crescente em Aquário. Antes disso, no dia 4 Marte entra em Leão e assim o céu vai se configurando de forma que nos auxilia na capacidade de extrair sabedoria das situações difíceis nos munindo de muita coragem para desbravar o autoconhecimento, mas pra isso terá que abrir mão do orgulho. Dia 11 Vênus entra em Capricórnio pra coroar essa narrativa astrológica, nos trazendo força de vontade de construir caminhos que nos levem a tudo que estamos buscando para nosso futuro de vida pessoal e profissional, só que de um lugar mais consciente do que de fato faz sentido pra você. A lua estará em Peixes, então se permita sonhar! No dia 14 essa Vênus faz quadratura com o Nodo Norte em Áries te convidando a ter mais iniciativa e dar o primeiro passo – que só depende de você. Tudo começa com um movimento de coragem e muitas oportunidades se perdem pela falta de atitude. Pense nisso.

2ª quinzena de novembro de 2024

Saturno encerra seu período de retrogradação em Peixes no dia 15 e já no dia seguinte temos uma oposição de Sol em Escorpião com Urano em Touro te convidando a fazer as coisas de forma diferente do habitual, é hora de ser mais provocativo e descobrir seu valor reside justamente na sua originalidade. No dia 19 Plutão entra novamente em Aquário para dessa vez ficar pelos próximos 20 anos. Trata-se do início de uma nova geração onde podemos esperar muitas transformações em temáticas sociais, ambientais, científicas e tecnológicas. O Sol entra em Sagitário no dia 22 iniciando um período que nos alimenta de otimismo e alegria. Ainda bem, porque poucos dias depois teremos mais um Mercúrio Retrógrado começando e o bom humor sagitariano pode nos auxiliar a lidar com mais leveza as confusões do período. Antes de finalizar o mês, o Sol em Sagitário fará um trígono com Marte em Leão trazendo motivação para explorar atividades que te desafiem, o que pode te deixar mais apto também a encarar de frente as situações adversas.