Estamos na reta final de Outubro e, além do Sol em Escorpião, que nos movimenta com uma vibração de encerramentos, outro fator astrológico determina mais um período de términos: a Lua Minguante em Leão, que tem início nesta quinta-feira, dia 24 de Outubro. Confira quais são as energias!

Energia da Lua Minguante

Quando a Lua está na fase Minguante, podemos sentir uma espécie de vazio emocional. Isso porque o Astro, neste período, nos afeta de forma intensa, ao qual nos pede mais recolhimento e fechamento emocional. A fase Minguante é conhecida como a época de banimentos - muito conhecido em rituais e magias - justamente porque sua energia converge para período ao qual estamos mais analíticos e propensos a realizar alguns encerramentos em nossa vida.

Essa é a fase lunar ideal para retirar da vida tudo que não queremos mais e, com isso, nos prepararmos para o novo.

Lua Minguante em Leão

Esta fase no signo de Leão vai atingir diretamente a nossa individualidade, já que esse representante do zodíaco fala diretamente com as questões do nosso “eu”. Com isso, tudo que não estiver adequado a nossa vontade genuína, bem como tudo que não é prioridade em nossa vida, tende a se encaminhar para um encerramento necessário. Contudo, é importante lembrar que, muitas vezes, o que chamamos de fim pode ser apenas uma transmutação da situação, sem que necessariamente algo termine.

A Lua Minguante em Leão nos convida a refletir sobre o que em nossa vida não está agregando com nosso crescimento e evolução, e, com isso, a análise do que precisa ser encerrado para que possamos conseguir o que queremos de outra maneira.

Rituais e práticas de cura

A fase Minguante é excelente para praticarmos atividades de cura interna, como terapias alternativas e meditações. Contudo, o ritual de transmutação é sempre importante nesse período: em uma folha, escreva tudo que deseja mudar ou encerrar em sua vida.

Vale tanto coisas físicas, quanto sentimentos e sensações. Escreva absolutamente tudo. Depois, queime o papel e jogue fora as cinzas, como um ato de libertação de tudo que te prende a conquistar o que realmente deseja.

Energias da Lua Minguante em Leão para cada signo

Áries: Momento de se recolher e definir melhores estratégias voltadas para sua criatividade. Muitos projetos podem acabar gerando bloqueios, o melhor é definir prioridades.

Touro: Lado familiar pede atenção com a Lua Minguante. Questões emocionais e de passado podem reverberar nesse momento pedindo alternativas.

Gêmeos: A fase Minguante te coloca para refletir sobre suas questões de conhecimento e de comunicação. É um bom período para repensar projetos e ter cautela com exposição excessiva.

Câncer: O lado financeiro pode ser afetado com a fase Minguante da Lua em Leão, que pede mais disciplina e análise sobre investimentos e gastos.

Leão: Com a Lua Minguando em seu signo, você pode sentir uma necessidade de se afastar de alguns círculos sociais e situações. Esteja mais atento com suas emoções.

Virgem: Essa fase pede recolhimento emocional e sentimental. Algumas confusões podem acontecer, pedindo mais critério com seus sonhos.

Libra: Os círculos sociais pedem mais atenção com a fase Minguante da Lua. Você pode enfrentar desafios e certos sentimentos duvidosos com amigos e conhecidos.

Escorpião: A carreira é afetada nesse momento pela Lua Minguante em Leão, já que algumas decisões podem ser tomadas. Recolha-se e sinta na sua intensidade o que os sinais querem te mostrar.

Sagitário: A Lua Minguante em Leão acontece em seu setor de crescimento e expansão. É momento de agir com cautela, levando em consideração todos os passos dados. Recolha-se para observar os caminhos para sua evolução.

Capricórnio: Há mudanças significativas chegando com a Lua Minguante em Leão. Não retenha nada, vá de encontro com o que é importante para você, mesmo que precise encerrar ciclos.

Aquário: O setor de relacionamentos pede um encerramento necessário. É hora de deixar no passado o que precisa e se abrir para novas possibilidades.

Peixes: A rotina pode pegar fundo com a Lua Minguante, pedindo que você modifique questões que te impedem de ter uma fluência e leveza, principalmente o trabalho. Não permaneça onde não te cabe mais.