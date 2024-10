O horóscopo semanal de 7 a 13 de outubro chega com aspectos importantes! Júpiter entra em seu modo retrógrado em Gêmeos (até Fevereiro de 2025), promovendo altos e baixos em assuntos ligados ao crescimento e expansão. Será um período crucial para cuidarmos do que nos move de verdade. Por outro lado, Plutão deixa a retrogradação em Capricórnio e traz caminhos definitivos e mais seguros para nossos planos.

Horóscopo semanal de 7 a 13 de outubro

Depois de uma temporada de mudanças e novos olhares, estamos preparados para traçarmos novos voos. No final da semana, Mercúrio entra em Escorpião e promove movimento e intensidade no campo emocional. Estejamos preparados para lidar com questões muito profundas. Confira agora o horóscopo semanal para todos os signos!

Áries

Com o início de Júpiter Retrógrado em seu setor de Comunicação, algumas tensões e mal interpretações podem acontecer. Não dê margem para excessos, é importante focar nas soluções e não nos problemas. Com o fim da retrogradação de Plutão, a carreira toma novos e importantes rumos.

Touro

A semana começa com novidades nos relacionamentos: uma conversa pode ser definitiva para deixar as coisas mais sob controle. Júpiter fica retrógrado no seu setor financeiro e alguns imprevistos podem acontecer. Todo cuidado é pouco com excessos e investimentos de alto risco.

Gêmeos

Com a retrogradação de Júpiter em seu signo essa semana, você fica em alerta com impulsos e excessos que podem vir à tona - é importante manter o foco e a energia em alta. Assuntos ligados à expansão e crescimento pessoal e profissional podem ganhar novos rumos.

Câncer

Essa semana, os astros incentivam diálogos abertos e francos com seu círculo social, sobretudo os familiares. Há uma tensão no céu indicando falta de clareza, por isso, a transparência sempre será o melhor caminho. Tenha cautela com a sobrecarga emocional nos próximos dias.

Leão

A rotina fica um pouco mais leve, mas algumas responsabilidades ainda podem mexer mais com você. É importante se guiar pelos seus objetivos a médio e longo prazo, sem se importar tanto com a opinião alheia. Aliás, Júpiter retrógrado pode mexer fundo com as amizades, mantenha-se atento.

Virgem

Com a retrogradação de Júpiter em seu setor de carreira, você pode ser inclinado a realizar algumas mudanças de rota. É importante considerar sua jornada e tudo que deseja, sem optar pelo caminho mais fácil ou planejado. Imprevistos também te levam a bons caminhos. Nos romances, as coisas ficam mais claras essa semana.

Libra

Após a energia intensa do Eclipse em seu signo, a semana começa com você teimando com algumas regras e responsabilidades - família não está descartada aqui. É importante analisar o que pode mudar nas relações e partir para um caminho mais seguro e confiável para si mesmo. Mantenha o foco em suas melhorias.

Escorpião

Transformações desafiadoras podem acontecer essa semana e de nada vai adiantar fugir ou se esconder. Isso porque, com Júpiter retrógrado, a fé e a crença positiva podem ficar abaladas. Os próximos dias prometem uma profunda análise. No final da semana, Mercúrio entra em seu signo e traz movimento e dinamismo para suas ideias e projetos.

Sagitário

A semana traz a retrogradação de Júpiter em seu setor de relacionamentos impulsionando alguns ajustes. Foque na clareza e na boa comunicação para evitar conflitos. Com Mercúrio chegando em seu aspecto emocional, o alerta fica para a intensidade, que pode aflorar.

Capricórnio

Plutão deixa o modo retrógrado em seu signo e promove o andamento de planos e projetos, depois de um período de incertezas e desafios. Será importante manter o foco, pois assim, os objetivos serão melhor realinhados. Há novidades importantes na carreira, algumas responsabilidades aumentam exigindo mais determinação.

Aquário

Com Júpiter ficando retrógrado no setor mais positivo do seu Mapa e Plutão deixando esse modo em seu inferno astral, a semana promete ser intensa. Mantenha o equilíbrio e não desanime diante de algumas coisas que podem mudar no meio do caminho. Mercúrio, no final da semana, traz mais movimento e novidades para o trabalho.

Peixes

Assuntos domésticos e familiares podem ser a pauta da semana, exigindo um pouco mais de paciência e jogo de cintura. Cuidado com exageros e impulsos. Oportunidades vindas de amigos e conhecidos podem surgir, trazendo mais possibilidades de ganhos e novidades.