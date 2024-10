O Eclipse Solar em Libra promete mexer fundo com as relações

Nesse dia 02 de Outubro, acontece mais um momento astrológico importante em 2024: o Eclipse Solar em Libra que promete mexer fundo com as relações. Um Eclipse Solar acontece quando há a união de Sol e Lua - na fase Nova - no mesmo signo, promovendo a junção das duas energias. A astróloga Vivi Pettersen bateu um papo com a WeMystic Brasil e explicou como esse trânsito pode impactar na sua vida.



Eclipse Solar: união de Sol e Lua



Tudo é dualidade, e na Astrologia não é diferente. Quando temos um Eclipse Solar, a união dos arquétipos de sol e lua acontecem de forma natural, onde o Astro Rei nos envolve com sua energia mais masculina, focada em clarear o que é importante e oferecendo energia e um olhar voltado para a nossa individualidade. Já a Lua, no entanto, é o arquétipo feminino, mais emocional pacífico, que nos remete ao nosso interior e sentimentos. Esse encontro promove o despertar de algumas questões importantes, com a Lua mexendo em nossas emoções e o Sol trazendo luz e clareza.



Eclipse Solar em Libra



Estando em Libra, o Eclipse Solar traz a energia da dualidade em perfeita sintonia - já que Libra é o signo do equilíbrio e harmonia. Podemos esperar por um momento único, onde haverá um novo direcionamento sobre a nossa individualidade e relações. Será o período em que estaremos focados em colocar na balança o que é verdadeiramente importante para todos nós, levando em consideração a nossa individualidade e a importância de nos relacionarmos.

Além disso, questões envolvendo justiça podem ter encaminhamentos importantes e decisivos, após um período de análise e de decisões. O Eclipse traz à tona a verdade, a justiça, mostrando a consequência correta de atos feitos no passado.



Relacionamentos na linha de frente



Libra rege os relacionamentos no Mapa Astral. Por isso, será um momento interessante para avaliarmos esse quesito na vida. Tanto os amorosos, quanto os sociais estarão em análise profunda pelos próximos seis meses (energias de Eclipse duram seis meses após seu ápice). Sendo assim, é possível encontrar novos encaminhamentos para as relações existentes — mesmo que seja o fim de uma relação, caso o andamento esteja incerto. Para quem estiver em busca de uma nova oportunidade amorosa, é importante entender a dinâmica de dar e receber para envolver a reciprocidade em uma futura relação. Esse Eclipse nos ensina o poder de nos amarmos e priorizarmos da mesma forma que fazemos com o próximo.



Eclipse Solar e a energia coletiva



De forma coletiva, o Eclipse Solar estará mexendo diretamente com nossas relações e questões de justiça. Muitas situações ganham definição nos próximos seis meses, onde as decisões finais podem surpreender. Além disso, poderemos ver um vai e vem de relações amorosas, assim como finalizações importantes de parcerias conhecidas e sociedades. Essa energia coloca em ordem tudo o que precisa, desde que a justiça seja feita.



Vida pessoal



Cada um traz a energia de Libra em um ponto do seu Mapa Astral. Sendo assim, é nesse setor específico que o Eclipse vai agir de forma intensa e clara. Poderemos ter notícias ou mensagens importantes que nos encaminham para novas decisões e escolhas, assim como podemos descobrir coisas que nos ajudem a tomar novos rumos. Quando o Eclipse é solar, tudo vem às claras - esteja preparado para essas descobertas.



Ritual para o Eclipse Solar em Libra



No dia 02 de Outubro, o Eclipse Solar em Libra acontece às 15h36. Porém, a energia estará forte durante o dia todo, o que facilita alguns rituais. Ao acordar, mentalize as mudanças que você deseja sobre a área que você tem Libra no Mapa Astral. Porém, se não souber, tente vibrar em uma energia pacífica sobre o setor de relacionamentos e parceria profissional, mentalizando os novos encaminhamentos que deseja.

Quando puder, acenda uma vela de qualquer cor, pedindo transmutação e novas direções para sua vida. Ao mesmo tempo, escreva em uma folha de papel, a lápis, tudo que deseja manifestar pelos próximos seis meses. É importante escrever no tempo presente, pois, dessa forma, você exercita a sua fé, mostrando a si mesmo que o que você quer vai de fato acontecer. Depois disso, guarde a carta em um lugar que goste e só releia daqui seis meses.

Outro ritual que pode ser feito é o Banho de Rosas, para revitalizar seu campo energético de uma forma saudável para as mudanças que vão acontecer. Ferva a água com pétalas de rosas brancas, vermelhas ou rosas e, depois, desligue e coe. Quando a água estiver em uma temperatura morna, faça seu banho de higiene normal e despeje o preparo do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos, leveza e harmonia.