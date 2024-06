O estudante de biomedicina Fernando Gomes, de 25 anos, entrou na Justiça com pedido de reconhecimento de união estável com o padre Samuel Detomi, de 32, da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas, em Itumirim, Região Sul de Minas. O caso foi divulgado pelo programa Domingo Espetacular, da Record.







De acordo com o estudante, ele e o padre tiveram um relacionamento entre janeiro de 2023 e março deste ano. Ambos se conheceram em Maceió, onde o estudante morava, e o padre se apresentou como psicólogo. Porém, por meio das redes sociais, Fernando descobriu que Samuel era padre em Macuco de Minas, distrito de Itumirim.





O padre teria convidado o estudante para morar em Minas e arcou com a passagem dele. Os dois foram morar na casa paroquial. Para não levantar suspeitas, Samuel era apresentado como seminarista.





A defesa do estudante quer que o padre pague pensão alimentícia, no valor de um salário mínimo, a Fernando até que ele tenha condições de se sustentar. No momento, ele está desempregado.





Lesão corporal





Em maio, Fernando registrou um boletim de ocorrência contra o padre por lesão corporal. Em entrevista ao programa dominical, o estudante alega que teve o rosto machucado quando o padre tentou retirar um celular da mão dele. "Ele ficou muito agressivo ao ponto de tomar o celular dele da minha mão, para que eu não escutasse um áudio que pudesse comprometer ele em alguma situação, e acabou machucando meu rosto”, afirmou.





No mesmo mês, o estudante também expôs conversas entre os dois nas redes sociais. Diante da repercussão do caso, a Diocese de São João del-Rei afastou o padre das funções na Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas. "Isso se deu pela divulgação de material, veiculado nas mídias digitais, com conteúdo de denúncia em desfavor do referido sacerdote. Esse procedimento, apesar de muito doloroso, é necessário para que se possa alcançar o profundo e coerente discernimento diante das implicações práticas devidas às normas do Direito Canônico", informou a Diocese.





O padre também registrou um boletim de ocorrência contra o estudante, mas o teor da denúncia não foi divulgado.





Relacionamento sigiloso





Para poderem viver o relacionamento, o estudante conta que o padre teria estabelecido a regra de que o relacionamento deveria ser mantido em sigilo. As divergências teriam começado quando o padre resolveu organizar festas sexuais na casa paroquial.