Caminhão ainda não foi retirado do local do acidente. Vítimas foram levadas para o HPS

Já foi normalizado o tráfego de veículos no trevo do Condomínio Vale dos Cristais, na rodovia MG-030, que liga Belo Horizonte a Nova Lima, onde um caminhão saiu da estrada e capotou no final da madrugada deste sábado (13/4).

O local fica próximo do Colégio Santo Agostinho. Duas pessoas, o motorista e o ajudante ficaram presos às ferragens e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros com vida, mas com lesões graves. Eles foram levados pelo Samu para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).



As causas do acidente ainda são desconhecidas. Sabe-se, apenas que o veículo saiu da estrada ao tentar fazer a curva, caindo por um barranco, em uma queda de cinco metros.