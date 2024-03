Um homem, de 51 anos, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (11/3) na Colônia do Bengo, na zona rural de São João del-Rei.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa, com todos os cômodos trancados. No começo da noite, vizinhos ouviram gritos vindos da residência. Um familiar pegou uma chave reserva e conseguiu entrar no imóvel.



De acordo com a PM, o familiar encontrou a vítima caída na cozinha, com três perfurações de bala no pescoço e sem os sinais vitais.

Com a chegada da PM, o familiar e vizinhos disseram que a vítima tinha um relacionamento com uma mulher de 36 anos. No entanto, ela seria casada com um jovem, de 23, envolvido com o tráfico de drogas da cidade. E que o suposto traficante teria ficado irritado ao saber da relação extraconjugal da mulher e teria matado a vítima.Os policiais foram até a casa da mulher. No local, não encontraram nenhum objeto que pudesse ligá-la ao homicídio. No entanto, ao analisarem o celular dela, perceberam que o WhatsApp tinha tido várias conversas apagadas. E no celular da vítima havia uma conversa com a mulher há horas do crime.O celular dela e da vítima foram recolhidos e levados para a delegacia. Ninguém foi preso.