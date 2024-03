A Polícia Civil, de Araguari, no Triângulo Mineiro, concluiu o inquérito sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, após comentários ofensivos em redes sociais, com o indiciamento de outra jovem, de 18, natural de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. As investigações mostraram que a suspeita instigou a vítima ao suicídio.

A vítima, que é natural de Araguari, morreu no dia 22 de dezembro do último ano, após ingerir grande quantidade de medicamentos em sua residência. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu e faleceu dois dias depois da internação.

Segundo informações do delegado Felipe Monteiro, a vítima estava passando por um tratamento de depressão e, à época dos fatos, um conhecido perfil em rede social teria divulgado notícias falsas sobre o suposto relacionamento amoroso dela com o humorista e youtuber Whindersson Nunes.

O delegado conta, também que o affair entre Jéssica e Whindersson foi forjado pela própria vítima, e que somente depois disso, é que a mulher de Rio das Outras entra na história, instigando o suicídio.

O artista foi localizado e prestou depoimento à polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem. Com as investigações, os policiais identificaram a origem das falsas notícias, apontando a própria jovem como responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas em rede social, por meio de perfis falsos criados por ela.