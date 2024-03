A Arquidiocese de Belo Horizonte tem um novo bispo auxiliar. Acolhendo pedido do arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, o papa Francisco nomeou o monsenhor Edmar José da Silva, atualmente pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. O anúncio da nomeação foi comunicado pelo Vaticano na manhã desta quarta-feira (6 ).

Dom Walmor falou com alegria sobre a nomeação e agradeceu ao papa: “O santo padre, sensível às necessidades da Igreja de Belo Horizonte, fortalece ainda mais nossos trabalhos de evangelização, nomeando monsenhor Edmar José da Silva para a missão de bispo auxiliar”.

Em entrevista ao Estado de Minas nesta manhã, monsenhor Edmar disse que está muito feliz, e que a missão será de aprendizado. "Agradeço muito a Deus, e vou chegar a Belo Horizonte de coração aberto. Vou aprender muito com dom Walmor". Ainda sem data marcada da posse, o sacerdote contou que o primeiro encontro com os fiéis, em Ouro Preto, após o anúncio, foi de emoção. "Houve cumprimentos e já um ar de saudade", disse o religioso, que estará à frente das cerimônias da semana santa em Ouro Preto, cidade vinculada à Arquidiocese de Mariana.

TRAJETÓRIA

Padre Edmar José da Silva nasceu em 19 de abril de 1975, em Alto Rio Doce, na Zona da Mata mineira. Foi ordenado padre em 19 de abril de 2001. Em sua trajetória de formação, integrou o Seminário Menor da Congregação Orionita, em Belo Horizonte, durante o período em que fez o segundo e o terceiro anos do ensino médio. Ainda no processo de discernimento vocacional, transferiu-se para o Seminário de Mariana, passando pelas etapas do Propedêutico, formação em Filosofia (1994-1996) e Teologia (1997-2000). Concluiu a graduação em Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma (2004-2006). Especializou-se em Filosofia Moderna na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e em Metodologia do Ensino Superior, pelo Centro Universitário Newton Paiva.

Na Arquidiocese de Mariana, é pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Ouro Preto, MG), reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição (Ouro Preto, MG), presidente do Museu Aleijadinho, diretor-geral e professor da Faculdade Dom Luciano Mendes de Almeida. O sacerdote integra o colégio de consultores da Arquidiocese de Mariana e faz parte da equipe arquidiocesana designada para contribuir com a promoção da sinodalidade, no horizonte da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade na Igreja, convocada pelo Papa Francisco.

Confira abaixo a mensagem do monsenhor Edmar a todos da Arquidiocese de Belo Horizonte:

"Saudação fraterna aos meus queridos irmãos, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano, Dom Joaquim Giovani Mol, Dom Nivaldo dos Santos Ferreira, Dom Júlio César Moreira e Dom Joel Maria dos Santos, bispos auxiliares, aos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas e fiéis leigos e leigas da amada Arquidiocese de Belo Horizonte.

Neste dia em que o papa Francisco me nomeou bispo auxiliar desta centenária Arquidiocese, filha dileta da Arquidiocese de Mariana, da qual sou originário, quero expressar a minha eterna gratidão a Deus por me confiar mais esta missão eclesial, desta vez nesta querida e respeitada Igreja Particular. Deus me surpreendeu com este novo e desafiante encargo eclesial. Respondi Sim com alegria e temor, confiando na Sua graça e na força de uma Igreja sinodal, marcada pela corresponsabilidade evangelizadora.

Dirigindo meu olhar afetuoso para a Arquidiocese de Belo Horizonte, manifesto em primeiro lugar a minha gratidão ao estimado Arcebispo Dom Walmor Oliveira pela sua acolhida paterna, por suas palavras de incentivo e pela confiança em mim depositada. Muito obrigado por me permitir fazer parte desta Igreja Particular a qual desejo servir em profunda comunhão com o senhor e com os demais bispos!

Aos caros irmãos bispos auxiliares, expresso a minha estima e o meu sincero desejo de me unir aos senhores como um irmão mais novo que se dispõe a aprender e a se apoiar nos que já percorreram considerável caminho no ministério episcopal. Desde já, muito obrigado pela acolhida fraterna nesta comunidade episcopal!

Aos irmãos presbíteros (diocesanos e religiosos) e diáconos, manifesto o meu sincero desejo de ser um servidor entre os servidores. Não compreendo o ministério episcopal como honraria, status ou promoção eclesial, mas como caminho de serviço e de maior responsabilidade eclesial. Desejo exercer com os senhores o meu novo ministério com alegria e fidelidade, tendo sempre diante dos meus olhos e do meu coração a pessoa de Jesus Cristo, o Bom Pastor, que cuida e acompanha. Estou ciente de que faz parte da minha nova missão cuidar dos padres e diáconos com zelo de pai e pastor, portanto, contem sempre com a minha proximidade e minha solicitude!

Aos religiosos e religiosas que atuam na Arquidiocese de Belo Horizonte, externo minha admiração e meu desejo de estarmos sempre em comunhão na fé e na vivência concreta do amor. Aos consagrados de vida contemplativa, que vivem a fecundidade da vida escondida e orante, faço um pedido especial: me incluam nas suas orações cotidianas.

Aos fiéis leigos e leigas, homens e mulheres que colocam seus dons e carismas a serviço de Deus na Igreja e na Sociedade, minha respeitosa saudação. Durante estes dias tenho recordado de uma famosa frase de Santo Agostinho que expressa bem os sentimentos que habitam meu coração de bispo recém-eleito: “Se me amedronta o que sou para vós, consola-me estar convosco. Para vós sou Bispo; convosco sou cristão. Aquele é nome de ofício, este o da graça”. Peço-lhes permissão para “pisar” nos solos sagrados da vida, da família e das comunidades de cada um dos senhores e das senhoras. Como bispo- servidor, quero partilhar suas alegrias e angústias, conquistas e fadigas de cada dia, desejoso de ser sinal de vida e de esperança que vem da parte de Deus. Quero ser um pastor que acolhe com um abraço afetuoso, com um sorriso atencioso e com um olhar misericordioso e terno. Desejo ser um irmão entre irmãos!

'Pela graça de Deus, sou o que sou' (I Cor 15,10). Com esta citação bíblica, finalizo esta minha mensagem dirigida a esta Igreja Particular reconhecendo que tudo é graça de Deus. Como qualquer outro ser humano, sou frágil e limitado, mas me sinto profundamente amado por Deus que, apesar das minhas limitações, me escolheu para ser instrumento Dele através desta nova missão. Neste sentido, sinto-me muito necessitado das orações de todo Povo de Deus. Por isso, faço um pedido muito especial a todos desta já querida Arquidiocese de Belo Horizonte: rezem por mim! Que Deus abençoe a todos!"