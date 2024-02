Pela primeira vez depois da pandemia, o bloco Alcova Libertina desfilou no carnaval de Belo Horizonte nesse domingo (11/2). Após o hiato, que também foi causado por falta de logística, o grupo pôde levar aos foliões o melhor do rock na via sonorizada da Avenida dos Andradas, mesmo local onde costumavam desfilar.

Os tradicionais gritos de "Chuta! Chuta! Chuta! Chuta a família mineira" mostraram que a folia é lugar de questionamento e quebra de padrões e reafirma que a festa "tem tudo a ver com Rock'n Roll". O Alcova Libertina já nasceu de um movimento de arte-ativismo no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.

Movidos pela paixão pelo rock, o bloco mescla as músicas com diversos ritmos brasileiros, como o Maracatu. Para 2024, o Alcova trouxe novidades para o repertório, como compositores que reafirmam a história preta do rock e arranjos para músicas de novos compositores da cena brasileira com o objetivo de reconhecer e vivenciar a ancestralidade negra do rock.

O bloco homenageou as cantoras Rita Lee e Elza Soares, que morreram em maio de 2023 e janeiro de 2022, respectivamente. Também houve protestos contra o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com gritos de "Fora Zema" e "Bolsonaro na cadeia".