Temperando rock e maracatu, o Bloco Alcova Libertina desfilou neste domingo (11/2) no carnaval de Belo Horizonte depois de um hiato causado pela pandemia e por falta de logística. A concentração teve início às 14h na Avenida dos Andradas, na altura do Bairro Pompéia, na Região Leste da capital.



De volta, também, à Avenida dos Andradas – onde costumam sair –, o bloco testou a sonorização implantada pelo Governo do Estado de Minas Gerai no trajeto entre os números 3.560 e 4.000, onde aconteceu a dispersão no fim da tarde.



“A gente quer voltar de onde a gente parou. Por causa da pandemia e essas coisas, tivemos um 'gap' e estamos voltando desse buraco negro. Juntamos forças e uma equipe grande, montamos um repertório e um conceito novos para trazermos de volta aquelas pessoas que estiveram aqui com a gente em 2020. A gente quer mostrar que BH é 'todo mundo junto'", contou o co-fundador, produtor e músico do bloco Igor Marques, em entrevista ao Estado de Minas. Leia mais aqui.

Veja a galeria: