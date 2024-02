Beiço do Wando leva multidão à Avenida Brasil

O bloco Beiço do Wando desfilou neste domingo (11/2) no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O desfile levou para a Avenida Brasil um público de todas as idades, incluindo crianças.

Nascido da união de um grupo de amigos, o bloco traz o amor pela música, em especial, o brega romântico brasileiro. No país que tem a música Evidências como hino, o Beiço do Wando foi para a rua em 2016 e conquistou a capital mineira.

Confira as fotos