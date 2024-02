Folião aproveita carnaval em família no bloco Todo Mundo Cabe no Mundo

O bloco Todo Mundo Cabe no Mundo agitou as ruas do Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11). Como o próprio nome sugere, todos são bem-vindos no cortejo. A concentração começou às 10h30 na Rua Piauí, altura do número 631.

Fundado em 2016, o bloco surgiu a partir do trabalho de defesa da inclusão por parte do artista Marcelo Xavier, que propôs a criação de um espaço seguro e de liberdade para todos. Sua bateria conta com a presença de Pessoas com Deficiência (PCDs) e é aberta para todos que quiserem participar, sem nenhuma exigência.

Em 2023, o cortejo do bloco foi acompanhado por mais de 10 mil pessoas.

Confira as fotos