Um dos primeiros blocos a abrir a programação oficial do Carnaval de Belo Horizonte, no dia 27 de janeiro, o Tchanzinho Zona Norte voltou a desfilar neste sábado (10/2). A bateria e os foliões dançaram ao som do axé típico do grupo que é a sua inspiração, o “É o Tchan”. Com o tema “O Tchanzinho vai para Guarapari”, o bloco iniciou a festa às 9h, na Avenida dos Andradas, com mensagens pelo fim do desmatamento e mais conscientização sobre o aquecimento global.



