Foi preso, preventivamente, o homem de 19 anos que teria matado o filho, de apenas oito meses, na última semana, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No último domingo (28/1), o investigado foi autuado em flagrante por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Ele levou o filho ao hospital de Lagoa Santa, onde a criança chegou sem vida, contando uma história que levantou suspeita.

Ele alegava que tinha dado mamadeira para o filho, no quarto do bebê, por volta de 8h, tendo se dirigido à sala da casa para mexer no celular e acabou dormindo. E que, ao acordar, retornou ao quarto e encontrou o bebê sem respiração.

Ele alegou, para os médicos, que a criança poderia ter se engasgado com a mamadeira.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que constatou lesões externas na cabeça da criança e hematoma agudo, ou seja, lesão causada por "traumatismo contuso produzido por objeto contundente", descartando a hipótese de engasgamento por leite.

“Com o resultado do laudo médico-pericial, em total desacordo com o depoimento do investigado colhido em delegacia, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário”, afirma o delegado Flávio Teymeny. O investigado já foi levado para o sistema prisional.